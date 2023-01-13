特企／三井生技下重本！搶攻高規格男性保健品牌

因應台灣男性保健意識抬頭，男性保健市場的規模日趨茁壯，對於不同的保健原料也有不同的需求，也有越來越多男性朋友願意定期購買各樣保健食品。三井生技在經過八年不斷精研，除了已開發一系列男性保健食品之外，日前更洞察到男性保健口含錠的商機潛力，研發出「頂鑽帝王錠」，並設置了獨立產品官網，展現三井生技專注男性保健市場及提升品牌經營的決心。
在彙總多年來消費者的回饋及經銷商的建議，三井生技花費了八年時間，成功研發出頂鑽帝王口含錠，歷經不只上百次配料及反覆測試，選用榮獲11項製程專利的韓國專利紅參做為基底，一錠頂鑽帝王錠中添加的加拿大百年大廠專利酵母鋅、以及印度國際知名大廠，榮獲20多項國際認證及多項國際大獎的南非醉茄，添加劑量都到達台灣法規上限，維生素B1、B2、B6、B12，添加劑量也達到衛福部「國人膳食營養素參考攝取量」的100%，可以說頂鑽帝王錠的產品價值就是建立在優質原料及劑量添加！
除了原料優勢及劑量優勢之外，在男性保健產品的紅海市場當中，頂鑽帝王錠能脫穎而出，還有頂鑽帝王錠的保證優勢：保證不添加西藥、禁藥、興奮劑以及壯陽藥；全原料成分，遵循「可供食用使用原料一覽表」規定，真正植萃草本，在獨立官網中販售並設有專職的客服人員，在訂購及品質上真的讓消費者好放心！
做為男科保健領導品牌的三井生技，期許未來一樣能成為國內男性保健食品的領導動能，在這次為了頂鑽帝王錠產品，首度規劃單支獨立產品官網及設置專屬頂鑽帝王錠客服專員，希望透過優質產品滿足眾多男性消費者需求，並透過專注服務連結男性消費者，未來更堅持，持續提供優質而平價的男性保健食品一貫的企業宗旨。