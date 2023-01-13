隋棠「過年被詐騙」全部身家沒了！委屈喊：對方說會還錢
女星隋棠2010年憑偶像劇《犀利人妻》「謝安真」一角，創下演藝事業高峰。2015年和老公Tony結婚後育有3個孩子，婚後雖較少出現在螢光幕前，但她仍會透過社群平台分享家庭生活，婚姻幸福美滿。她日前上節目透露自己曾在過年時被詐騙60萬元，且對方還是認識的SPA館老闆娘，讓她超級傻眼。
娛樂中心／綜合報導
隋棠近日上節目《今晚開讚吧》分享曾被詐騙的經驗，她透露自己常被身邊親友騙錢，在20多歲的時候，她大年初一接到認識的SPA館老闆娘的電話，對方稱自己的店快經營不下去，老公工作也辛苦，問她能否借60萬元周轉，還稱自己一定會還錢。隋棠當時想了想，認為自己是常客，且老闆娘三不五時就對她噓寒問暖，因此她也相信對方「一定會還」，「我那時候才20多歲，存款剛好也差不多60萬，那就是我全部身家了。」掛掉電話後便急著跑去銀行匯款。
隋棠媽媽當時也在旁邊，她聽完後沒有阻止她，還陪她到銀行，不過也藉機在一旁機會教育：「妳自己心裡要很清楚，這筆錢借出去，有可能不會回來，妳可能就要把這筆錢當丟到水裡喔，妳自己要有這個心理準備妳再借。」她當時聽完也任性地說：「好」。
豈料半年過後，那間SPA館就消失，「他們全家人都消失。」她幾乎所有的存款全都付諸流水，媽媽得知後則說：「我跟妳講過了。」也讓羅時豐開玩笑直呼：「妳媽根本就幫凶」。（編輯：郭佩蓉）