混血女星超厭世！「感受不到快樂」　負能量爆發

曾為Camila Cabello、Charlie XCX、John Legend等知名歌手，寫出暢銷歌曲的Sasha Alex Sloan，自2015年開始累積的創作能量讓她在一出道即吸引全球新世代的目光，以舒服沉著的嗓音唱出厭世心聲，引起共鳴。在經歷了疫情的無奈與隔離生活，厭倦人與人之間的冷漠與距離，Sasha Alex Sloan將帶著最新創作來台，3月2日在Zepp New Taipei親自為你演唱。門票將於1月17日在拓元售票系統正式開賣。
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有著俄羅斯與愛爾蘭混血血統的Sasha Alex Sloan，自小面對父母離異的吵吵鬧鬧，將音樂視為生活的出口，5歲自學鋼琴，10歲就寫下第一首歌曲。首張EP《Sad Girl》定調悲傷女孩路線，直白簡單的文字與細膩的旋律，在年輕世代間引起極大共鳴。首張專輯《Only Child》，以悲傷和黑色幽默道出內心脆弱，讓這個曾經只能依靠音樂的女孩，成為許多人無奈生活中的慰藉。
籌備近2年才推出的第二張專輯《I Blame The World》於去年問世，誠實面對自己對生活已不抱任何希望、感受不到快樂的情緒，道出過去3年來全世界因為疫情而停擺的沮喪與厭世。透過Sasha Alex Sloan的負能量文字與雀躍節奏之間的反差，她的音樂彷彿有著讓你在烏雲壟罩之下，仍能揚起嘴角笑看世界的魔力。