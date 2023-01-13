《灌籃高手》電影上映！井上雄彥「繁中發文」感動台網友

《灌籃高手THE FIRST Slam Dunk》睽違已久，在今（13）日正式於台灣各大戲院放映，作者井上雄彥老師一早就在社群上，以97字繁體中文暖心問候台灣粉絲，他表示「第一次的灌籃高手電影，能讓大家樂在其中，我就會覺得很欣慰」，一番話也讓眾多網友相當感動，直呼一定會進場支持，透過電影回味小時候追逐籃球夢的熱血。
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《灌籃高手THE FIRST Slam Dunk》在台灣上映首日，漫畫作者井上雄彥PO出一張場記版的繪製圖，上方除了繪有Q版的湘北籃球隊控球後衛宮城良田，更在右下角加上「TAIWAN」的手寫字。他也特地用繁體中文發文「台灣的朋友你們好嗎？我最後一次造訪台灣已經是很久以前的事了，這次能夠呈獻新的電影作品給大家，內心感到非常高興。 希望不知道灌籃高手的朋友和已經知道的朋友，第一次的灌籃高手電影，能讓大家樂在其中，我就會覺得很欣慰」。
事實上，《灌籃高手THE FIRST Slam Dunk》在韓國、香港、澳門上映時，井上雄彥都有特地發文感謝粉絲，但發文內容都不盡相同，可見老師相當注重各地的粉絲。香港澳門上映時，井上雄彥發文內容為「各位香港和澳門的朋友，你們好嗎？今日《The First Slam Dunk》上映。我想感謝你們所有人為了這部電影所付出的努力。無論你是熟悉《Slam Dunk》，還是從未接觸過的，我都希望你們喜歡這個 『首次見到的Slam Dunk 』」。