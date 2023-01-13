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福島核廢水排放惹民怨　日本政府承諾「全力溝通」

▲儲存在福島第一核電廠的核廢水，預計2023年春夏季就會開始排放入海。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲儲存在福島第一核電廠的核廢水，預計2023年春夏季就會開始排放入海。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

日本政府今（13日）正式宣布，東京電力公司福島第一核電廠，預計於今年春天至夏天之間，在設備施工結束與經過原子能規制委員會的完工檢驗後，將2011年東日本大地震影響福島核電廠運動、至今尚未處理完的核廢水排入海中。

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綜合《日本放送協會》（NHK）、《共同社》等日媒報導，日本政府13日在首相官邸召開了福島第一核電站處理水處置相關閣僚會議，修改政府行動計劃，並將賠付金額計算方式、國際原子能機構（IAEA）公布之綜合性報告、國際機構安全性驗證等寫入，預計將撥款500億日元，用以協助受到核廢水排海影響的漁民。

日本內閣官房長官松野博一指出，確保安全與應對形象受損所需的具體措施內容，已基本出台，將盡可能傾聽當地相關人士的擔憂，並做出詳盡說明，希望能促進各方達成共識與理解。

出席會議的東京電力社長小早川智明告訴記者，海底排水管道建造仍需一段時間，在政府給出的時間區間裡，公司會設法瞄準此目標，完成穩固運行之系統建設，這是東電的職責所在，也會嘗試多了解當地社區，盡力安撫居民。

小早川智明與東電董事長小林喜光，本月5日前往福島縣政府拜年時，在與知事內堀雅雄會談時，已就福島核事故強調，「兼顧重建和反應堆報廢，盡到對福島的責任，是公司的使命」。而當時內堀對東電提出的要求則包括：安全報廢、就處理水排海獲得理解和防止形象受損、將熔落核燃料（燃料碎片）和乏燃料等運往縣外、迅速切實的做出損害賠償。

同樣也有出席13日會議的日本經濟產業大臣西村康稔，在記者會上強調，當局正努力通過加強信息傳播來促進理解，不會放鬆環境的改善問題，會加強排放後監測、增加災區海鮮產品行銷，盼望獲得當地人理解。

報導指出，日本政府2021年4月就已大致敲定，要在2年後，也就是今年春季前後開始將核廢水排海，東電也已在去年8月全面啟動排放設備的施工，不過具體完工時間可能會因氣象與海洋條件而推遲。

然而，要想讓核廢水順利排海，日本政府不僅要處理當地居民、漁民的顧慮，還要能妥善應對來自國際社會的抗議，因為包含中國、韓國等鄰近國家在內，都已表達對核廢水入海的憂心，不願看到鄰近海域有被汙染的可能，進而影響自身權益。

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