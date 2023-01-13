籲政府過年前發現金！國民黨團主張：先審特別條例

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至於總預算部分，曾銘宗說，國民黨團也希望納入下周延會時完成三讀，能在1月20日左右，或是1月底前完成審議。曾銘宗說，去年總預算是在1月28日完成三讀，前年則是在1月29日，因此，今年度總預算若在1月20日左右完成三讀，跟前二年相比並沒有比較慢。曾銘宗也呼籲，民進黨不要抹黑國民黨，大家一起拚經濟、拚民生，至於拚政治，就讓民進黨去拚。
書記長李德維表示，全民真正關心的是，立法院如何善盡職責，把攸關還稅於民的特別條例趕快通過，因此，國民黨團會把這件事放在最優先。李德維說，如果在去年底國民黨團提出還稅於民時，民進黨政府就聽進國民黨團的建議立即動作，的確可以在農曆年前普發現金。
李德維說，但是，現在行政院動作已經慢了，還把很多問題丟給立法院，國民黨就接球，要求立法院盡速處理還稅於民相關特別條例。李德維說，國民黨團成員也有高度共識，認為要以拚特別條例為最重要優先任務，一致認為立法院要善盡職責，並呼籲民進黨團及民進黨柯建銘總召能回應民意，讓特別條例能盡快審查。
首席副書記長謝衣鳯表示，相信各選區的立委都有共識，各地選民都支持國民黨團所主張的超收稅額還稅於民特別條例，而行政院這次送進立院的特別條例，卻不只是國民黨團所主張的超收稅額發現金，還包裹了朝野較有共識的勞、健保及台電彌平虧損，但是「加強經濟及社會韌性」1000億這部分，朝野卻沒有共同的討論。
謝衣鳯說，現在民進黨政府把發現金包裹在整個特別條例裡，使得立院又要額外去審查其他人民辛苦的納稅錢；因此，國民黨團要求延會到19日，有絕對的正當性。謝衣鳯說，今年總預算已經比去年增加3千多億，現在又要增加3800億特別預算，所以國民黨才會要求，要在處理總預算前，先處理這3800億，嚴格把關，避免重複。
謝衣鳯認為，稅收超徵，在這個經濟嚴峻的時刻，能夠解決民眾經濟壓力需求，所以發現金一定要快，立院要因應民眾要求延會到19日，嚴格監督政府預算。
副書記長林思銘表示，盡快把超收稅額還給民眾，這是全民共識。但現在行政院送進來的特別條例，有很多與民進黨政府過去宣示的不同；所以，立法院必須儘速審查，趕快把現金發到人民手上，而這與處理總預算是並行不悖的，希望民進黨也回應民眾要求，盡速審查特別條例，還稅於民。