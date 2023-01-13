超商茶葉蛋漲至13元！全聯現煮「一顆9元」：不漲為目標
茶葉蛋價格飆升，不少業者面臨雞蛋成本上漲的問題，只能選擇調漲茶葉蛋的售價，萊爾富、全家、OK超商都從每顆售價10元調整至每顆13元，漲幅高達30%，僅剩7-11維持在10元一顆。而實際上除了超商有販售茶葉蛋外，全聯全台也有50間門市販售現煮阿薩姆茶葉蛋，價格訂在9元一顆，面對蛋價飆升的問題，業者回應：「目前都會以（維持）9元為目標」。
記者鍾怡婷/綜合報導
通貨膨脹導致物價上漲讓民眾叫苦連天，全聯福利中心增設「抗漲專區」、「裸賣蔬果專區」，希望發揮通路的力量，幫助民眾省荷包。而面對台灣蛋價一路起飛不回頭，全聯共有50間門市販售現煮的阿薩姆茶葉蛋，喊出將繼續維持9元一顆，讓民眾用銅板價就能享用。面對不調漲是否會虧本的疑問時，業者表示「其實就是回饋給消費者，（茶葉蛋）我們現在都會以（維持）9元為目標」。
面對蛋價飛漲，2008年連鎖超商首次將茶葉蛋由7元調至8元；2015年全家、OK超商再度漲至10元，7-ELEVEN也於2016年初跟進調至10元。自2002年初缺蛋以來蛋價便不斷上漲，由每台斤30多元飆升到45元，在2022年尾聲，全家時隔7年宣布茶葉蛋售價調整，萊爾富、OK超商也相繼跟進漲至每顆13元。
農委會主委陳吉仲昨（12）日出席記者會表示，雖然無法喊出凍漲口號，但會在農漁民面對物料成本上漲的仍可保有利潤的同時，盡量維持住物價水平，並持續跟通路業者合作繼續推出平價專區。而農委會為確保產地貨源充裕供應，已盤點農、漁、畜產品供應情形，並加強規劃調配措施，北農年前蔬菜價格將在穩定的水準，雞蛋也維持每日12萬1000箱的供應量。