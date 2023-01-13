唐鳳出訪立陶宛　交流自由民主與數位韌性議題

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唐鳳隨後出席由立陶宛維爾紐斯大學國際關係與政治學院、教育培訓機構「前進學院」與數位部合辦的「自由數位民主對話」論壇，主題為「數位化如何帶來無限未來？」
唐鳳在會中強調我國透過數位科技，與全球夥伴共同捍衛民主與維繫和平的決心。他指出，民主陣營面對集權主義不斷擴張的威脅，除了致力於提升公眾數位素養，也必須及早導入零信任架構（zero trust architecture）等資安措施；期盼台立兩國持續深化雙邊交流、協助彼此強化數位韌性。
論壇與談人包括維爾紐斯大學計算機科學研究所資安實驗室主任布考斯卡斯（Linas Bukauskas）、時尚商品交易平台Vinted安全與隱私權事務主任馬汀肯納斯（Tomas Martinkėnas），以及資深商務律師卡爾波基恩（Julia Kalpokiene）等人，透過橫跨公共政策、新創產業、資安及法律等領域的激盪，共同探討民主社會面臨數位科技快速進展時的挑戰與因應方式。
後續，唐鳳在立陶宛經濟創新部長阿爾莫奈特陪同下，前往申辦立國自然人憑證，體驗該國數位政府推動情形。唐鳳說，作為《電子簽章法》的主管機關，數位部將會研析台立雙方如何平等互惠、相互承認數位憑證，以增進我國與歐盟地區商務活動的便利性。
12日晚間，唐鳳與立國國會外委會主席帕季格（Zygimantas Pavilionis）、議員慶格里斯（Emanuelis Zingeris）共同參與在國會大廈外舉行的「自由捍衛者日」（Day of the Defenders of Freedom）紀念營火晚會，悼念1991年因蘇聯鎮壓而喪生的立國民眾。唐鳳並將在13日的紀念活動獻花。
數位部表示，數位轉型不僅帶動產業創新，也是民主社會跨境結盟的契機。唐鳳此行與立陶宛產官學界多方交換意見，盼藉此使雙邊關係更加密切。