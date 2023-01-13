防酒駕記者會　黃暐瀚籲喝酒、開車2選一

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黃暐瀚說，身為受害者家屬，對酒駕是深惡痛絕，在成為酒駕受害者家屬之前，他身為媒體人也常發表對酒駕的看法，他非常痛恨酒駕，自己本身也絕不可能酒後開車。
黃暐瀚提到自己的親身經驗，有次餐會，他跟前總統及一些政治人物吃飯，席間大家喝酒，總統來敬酒，他就回說「拍謝，今天開車」，強調即便總統來敬酒，你開車就不要喝酒；第二次餐會，他又開車了，黃心想「好，那今天喝酒，但請代駕。」
黃暐瀚強調，媒體人應該要讓大家知道酒駕所造成的傷害，沒有叫你不要喝酒，可是喝完酒後千萬不要開車，因為酒駕會造成5到10個家庭一輩子的後悔。
法務部長蔡清祥表示，每次看到酒駕撞死人的新聞，就回想到3年前，有一位大學生被酒駕者撞死的事件，記得當時大學生的爸爸在鏡頭前痛哭流涕，非常傷心，所以下定決心要提出修法，因此在過年放假期間主動舉行記者會，決定提出酒駕再犯、累犯又撞死人的行為，用不確定殺人故意來懲處，最高要處到死刑的修法內容。
蔡說，但各界有不同看法跟意見，最後立法通過，是用十年內若再犯酒駕撞死人，最高處無期徒刑，法律已經確定，但還是要從執行面貫徹「酒駕零容忍」政策，對於法院判處易科罰金者，從嚴審核是否准許易科罰金；到監所服刑者，若符合假釋要件也從嚴審核；在監所內有酒癮者，一定強制參加戒治酒癮課程。
目前法務部指示所屬檢察、矯正、行政執行、司法保護系統具體作為，形成「強力執行裁罰」、「幫助戒除酒癮」、「被害權益保障」、「重懲酒駕犯行」、「依法嚴審假釋」等5大面向全面出擊。
其中，行政執行署強力執行酒駕裁罰專案，自2021年11月15日至2023年1月4日，共查扣土地1864筆、建物397間、汽車120輛、機車41台，執行件數1萬2913件，金額3億2247萬27元。
檢察機關2022年緩起訴處分附酒癮治療有374人，期藉以澈底戒除酒癮，2022年酒駕案件不准易科罰金人數為3244人，為前年同期人數6倍。
2022年矯正機關新收酒駕犯人數為9159人，為前年同期人數之1.4倍。2022年1月至10月共有1458件酒駕案陳報假釋，駁回1163件，駁回率達79.77％。
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