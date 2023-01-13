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媚登峯首邀大咖！姊姊謝金燕牽手瘦身女神莊雅清完勝自信

▲謝金燕接下新年度媚登峯纖體雕塑代言人。(圖/品牌提供)
▲謝金燕接下新年度媚登峯纖體雕塑代言人。(圖/品牌提供)

生活中心/綜合報導

近日回到螢光幕演出實境秀的國民姊姊謝金燕，不僅一雙大長腿纖長緊緻如昔，更頻頻在社交媒體帳號上大方秀出冰塊腹肌，展現少女般的氣質和自信，除了吸引上萬網友朝聖按讚，也紛紛熱議：「姊姊究竟對自己有多狠？」

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想要維持美麗狀態並不容易，追求這樣炸裂式的腰腹線條更是難上加難，然而謝金燕曾多次表示「我想要更好的自己」！而這個信念深深打動資深曲線管理品牌媚登峯，雙方一拍即合，於新年度決定攜手把最新科學體雕秘密武器，分享給同樣渴望更好自己的大眾。

在謝金燕迷人腹肌影片曝光之前，媚登峯醫妍診所的戰斧行動也準備開跑，各門診已迎入戰斧音波儀器，準備迎接春節大檔新一波「躺瘦」潮！

作為科學體雕系統裡最新秘密武器，戰斧音波推出能夠觸達深層脂肪的探頭，經衛福部核可可作用於腰腹的減脂療程。對於追求更好腰腰臀比例，以及透過運動健康塑身卻遇到瓶頸的人來說，無疑一大福音。
 

▲媚登峯集團創辦人莊雅清女士呼籲愛美女士一起完勝自己。（圖／品牌提供）
▲媚登峯集團創辦人莊雅清女士呼籲愛美女士一起完勝自己。（圖／品牌提供）
如果你是和謝金燕一樣原本就勤於運動的人，則適合透過這堂科學體雕突顯肌肉線條，因為這個秘密武器，有著另外一個連謝金燕也無法抗拒的理由，就在於痛感不同於前！畢竟戰斧音波配備的都是原廠專利中空探頭，不像其他音波發射模式都是聚向一點，而是把熱能都分散開來，當灼熱感降低痛感自然減少，這也是為什麼媚登峯和謝金燕敢於大聲疾呼：「放心向自己下戰帖」。

與謝金燕同為魔羯座的媚登峯集團創辦人莊雅清表示，在美麗面前，自己和姊姊都是自律甚嚴的人，但科學的方法可以讓變美成為一件更享受的事，是更值得推廣的理念！為此，媚登峯醫妍診所整合再生醫療實驗室的資源，用更先進科學的方法為女生們量身定制方案，也希望更多有自我追求的女生加入到變美的路上，一起來跑贏時間，完勝自己。



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