媚登峯首邀大咖！姊姊謝金燕牽手瘦身女神莊雅清完勝自信

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在謝金燕迷人腹肌影片曝光之前，媚登峯醫妍診所的戰斧行動也準備開跑，各門診已迎入戰斧音波儀器，準備迎接春節大檔新一波「躺瘦」潮！
作為科學體雕系統裡最新秘密武器，戰斧音波推出能夠觸達深層脂肪的探頭，經衛福部核可可作用於腰腹的減脂療程。對於追求更好腰腰臀比例，以及透過運動健康塑身卻遇到瓶頸的人來說，無疑一大福音。
如果你是和謝金燕一樣原本就勤於運動的人，則適合透過這堂科學體雕突顯肌肉線條，因為這個秘密武器，有著另外一個連謝金燕也無法抗拒的理由，就在於痛感不同於前！畢竟戰斧音波配備的都是原廠專利中空探頭，不像其他音波發射模式都是聚向一點，而是把熱能都分散開來，當灼熱感降低痛感自然減少，這也是為什麼媚登峯和謝金燕敢於大聲疾呼：「放心向自己下戰帖」。
與謝金燕同為魔羯座的媚登峯集團創辦人莊雅清表示，在美麗面前，自己和姊姊都是自律甚嚴的人，但科學的方法可以讓變美成為一件更享受的事，是更值得推廣的理念！為此，媚登峯醫妍診所整合再生醫療實驗室的資源，用更先進科學的方法為女生們量身定制方案，也希望更多有自我追求的女生加入到變美的路上，一起來跑贏時間，完勝自己。
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