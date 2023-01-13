地方惡霸潑漆掛冥燈　暴力逼人還未欠債務

上網學習植裁大麻　中打警方查獲312株

▲丁姓男子等人在室內植種大麻，被刑事局中打中心循線查獲312株（圖/記者鄧力軍翻攝）
▲丁姓男子等人在室內植種大麻，被刑事局中打中心循線查獲312株（圖/記者鄧力軍翻攝）

記者鄧力軍/台中報導

從外國走私大麻毒品，被警方截獲逮捕的風險很高，丁姓二名男子索性在國內自行裁種，在網路上學得如何培植大麻種子、扦插、分株、乾燥等技術；刑事局中打中心日前循線在雲林虎尾二處透天厝破獲大麻植裁場，查扣312株大麻植裁，逮捕丁姓二人及黃姓金主，全案依涉嫌違反毒品危害防制條例移送臺灣雲林地方檢察署偵辦，經法院裁定3人均羈押禁見。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲丁姓男子從網路上學習如何在室內裁種大麻，成功培育312株大麻（圖/記者鄧力軍翻攝）
▲丁姓男子從網路上學習如何在室內裁種大麻，成功培育312株大麻（圖/記者鄧力軍翻攝）
刑事警察局偵查第六大隊接獲丁男涉嫌從事栽種大麻情資，經循線追查，發現丁男在雲林虎尾地區承租透天民宅，並改裝成溫室環境製造栽種大麻，立即成立專案小組，報請臺灣雲林地方檢察署(勤股)檢察官段可芳指揮偵辦。專案小組歷經多日密集跟監蒐證，掌握可疑栽種大麻處所後，於111年7月11日分持臺灣雲林地方檢察署及法院核發搜索票、拘票，在雲林虎尾地區2處透天民宅，查獲嫌犯丁男等2人涉嫌從事製造、栽種大麻，並當場查扣大麻植株312株、大麻種子、乾燥大麻花、栽種大麻器具一批等證物。


警方向上溯源追查，掌握黃男為提供資金及栽種設備者，循線於111年10月3日持搜索票、拘票至黃嫌新北市住處查緝到案，全案依涉嫌違反毒品危害防制條例移送臺灣雲林地方檢察署偵辦，經法院裁定3人均羈押禁見。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

全台首例！雙親「活體肺葉移植」　各捐半肺救回女兒

台中LaLaport開幕倒數　交通治安問題警方嚴陣以待

靠「估狗」大神找到迷失老嫗「洗衫店」的家

中警科偵隊團隊 開發AI協勤神器獲人氣獎

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀