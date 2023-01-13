上網學習植裁大麻　中打警方查獲312株

從外國走私大麻毒品，被警方截獲逮捕的風險很高，丁姓二名男子索性在國內自行裁種，在網路上學得如何培植大麻種子、扦插、分株、乾燥等技術；刑事局中打中心日前循線在雲林虎尾二處透天厝破獲大麻植裁場，查扣312株大麻植裁，逮捕丁姓二人及黃姓金主，全案依涉嫌違反毒品危害防制條例移送臺灣雲林地方檢察署偵辦，經法院裁定3人均羈押禁見。
記者鄧力軍/台中報導
刑事警察局偵查第六大隊接獲丁男涉嫌從事栽種大麻情資，經循線追查，發現丁男在雲林虎尾地區承租透天民宅，並改裝成溫室環境製造栽種大麻，立即成立專案小組，報請臺灣雲林地方檢察署(勤股)檢察官段可芳指揮偵辦。專案小組歷經多日密集跟監蒐證，掌握可疑栽種大麻處所後，於111年7月11日分持臺灣雲林地方檢察署及法院核發搜索票、拘票，在雲林虎尾地區2處透天民宅，查獲嫌犯丁男等2人涉嫌從事製造、栽種大麻，並當場查扣大麻植株312株、大麻種子、乾燥大麻花、栽種大麻器具一批等證物。
警方向上溯源追查，掌握黃男為提供資金及栽種設備者，循線於111年10月3日持搜索票、拘票至黃嫌新北市住處查緝到案，全案依涉嫌違反毒品危害防制條例移送臺灣雲林地方檢察署偵辦，經法院裁定3人均羈押禁見。
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