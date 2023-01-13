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五成民意盼內閣大幅改組　民調：僅11%支持維持現狀

▲民進黨在去年九合一大選慘敗，內閣改組聲浪湧現。（圖／行政院提供）
▲民進黨在去年九合一大選慘敗，內閣改組聲浪湧現。（圖／行政院提供）

記者呂炯昌／台北報導

民進黨在去年九合一大選慘敗，內閣改組聲浪湧現，傳出行政院長蘇貞昌將在立院本會期結束後率內閣總辭。台灣民意基金會今（13）日公布民調指出，超過五成民眾期盼內閣全面改組或大幅改組，近兩成期盼小幅改組，僅11%認為維持現況不需改組。

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台灣民意基金會公布 「國人期待什麼樣的內閣改組?」民調，當詢問:「再過幾天，蘇貞昌內閣可能會改組。請問，您期待的內閣改組幅 度(範圍)是多大?全面改組?大幅改組?小幅改組?還是維持現況，不需要 改組?」結果發現：27.9%全面改組，22%大幅改組，19.7%小幅改組，11.2%維 持現況，不需要改組，19.3%沒意見、不知道、拒答。

台灣民意基金會董事長游盈隆指出，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，五成期盼內閣全面改組或大幅改組，二成期盼小幅改組，一成一認為維持現況不需改組。值得注意的是，當蘇內閣總辭在即，台灣社會的「眾數傾向」(Mode trend)是全面改組內閣，期盼蘇內閣留任不需改組的只有一成一。

游盈隆分析指出，這項發現傳達了一個清楚的訊息，那就是，當蔡英文總統仍在思考內閣改組問題時，七成國人已明白表示內閣應改組，不論是全面改組、大幅改組或小幅改組，五成國人期盼內閣進行全面或大幅改組，這是台灣主流民意。

游盈隆表示，整體來看，半數國人期盼蘇內閣總辭後，內閣應全面或大幅改組，這是台灣社會主流民意對新內閣的期許與盼望。事實上，蔡政府自2016年5月上任以 來，雖然前後經歷林全、賴清德和蘇貞昌三任內閣，但每次內閣改組都只是小幅或微幅改組，絕大多數閣員任職都超過六年，沒有更動過。此時此刻當半數國人期盼內閣全面或大幅改組時，也無異中流露對蔡政府絕大多數久居其位政務官員的厭煩和不耐。

本次民調由山水民意研究公司受台灣民意基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。訪問期間是今年1月9到11日三天；以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1085人；抽樣誤差在 95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會。

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