2023必追10部台劇！鄭伊健拚場邱澤、吳慷仁　男神全來了

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科幻影集《永生密碼一九七》，結合邱澤、陳意涵、張軒睿等演員同台飆戲，故事從浮出海面的休眠艙揭開序幕，一名50年代的神祕男子，經過68年後來到2023年的現代，在既陌生又熟悉的城市中遇見孫子，並與同住屋簷下拳擊冠軍，抽絲剝繭揭開神祕組織陰謀，全劇緊扣懸疑、永生計畫、科幻動作等元素。
懸疑推理影集《百萬人推理》由《華燈初上》原班團隊百聿數碼、天予電影聯手製作，一名戴著面具的女人自稱「巴巴女巫」，在網路上不斷成功預言多場命案，網紅接連遭到殺害，由鄭伊健與婁峻碩、李霈瑜（大霈）聯手偵查「網紅連續殺人事件」，燒腦劇情百轉千迴，考驗觀眾的推理能力。
改編自日本漫畫家伊藤潤二作品的《聰明鎮》，由香港玉女梁詠琪、金馬新人陳姸霏主演，在450分鐘的篇幅裡，融合了多個伊藤潤二筆下的經典人物及劇情，無論是小S女兒許曦文（Elly）飾演的「蛞蝓少女」、正妹演員鄭煒齡飾演的魔女「富江」，還是迷霧裡走來的俊美少年、裝滿血色果實的倉庫，喜愛伊藤潤二作品的粉絲，都能在《聰明鎮》中找到自己無法割捨的經典元素。
金鐘視后謝盈萱領軍王淨、黃健瑋，主演台灣首部幕僚職人劇《人選之人—造浪者》，呈現快節奏、高張力的職場群戲，講述一群政黨文宣幕僚們，在實踐理想的過程中，所面臨價值觀的抉擇與信仰的挑戰。故事設定距離總統大選不到1年，火熱的選戰檯面下，為搶得先機，文宣部做梗圖、拍影片、辦活動製造聲量已是每日家常。然而一場溫馨拜票早餐會上，候選人竟意外被狗咬了，從此展開一連串荒誕的政治攻防戰。
楊祐寧擔任監製的音樂職人劇《接招吧！製作人》，故事背景發生在千禧年，電子舞曲、嘻哈、搖滾等新世代音樂崛起，與當時的流行音樂產生新舊曲風的碰撞，由9m88飾演的熱血菜鳥助理、陳昊森飾演帥氣的創作樂團主唱、納豆飾演的瘋狂DJ兼編曲家，都不停向當年樂壇的王牌製作人（楊祐寧飾）發出挑戰。
Disney+影集《台灣犯罪故事》由鳳小岳、王柏傑、宋芸樺、蔡凡熙主演，將轟動台灣社會的火車出軌詐保案、台商滅門血案、少年猥褻女師命案、軍營冤獄案搬上螢光幕，故事設定在千禧年，當時剛經歷921大地震和SARS的台灣社會，瀰漫著一股傷痛的低迷情緒，正是《台灣犯罪故事》4大奇案所傳達出的氛圍，好萊塢導演朗霍華和製片人葛雷茲所創的Imagine Entertainment跨國與台灣犢影制作、陸匠製作攜手合作，打造電影級的影像風格。
愛奇藝奇幻喜劇《不良執念清除師》講述中二少年（曾敬驊 飾）與凡事可以用拳頭解決絕不用嘴巴的不良媽媽（楊謹華 飾）在一場意外後相依為命。少年陷入昏迷醒來後，發現自己居然有「怪物」溝通的超能力，還被「執念化成人形」的怪物們纏上，平凡生活從此改變，跟女警（宋芸樺 飾）和醫學系高顏值學霸（彭千祐 飾），3人誤打誤撞開始一場瘋狂的打怪之旅，經歷一步步的關卡，上演一場熱血又觸動人心的奇幻冒險。
CATCHPLAY影集《非殺人小說》由王小棣擔任監製、導演柯貞年執導，柯貞年5年前執導植劇場《天黑請閉眼》，抱回金鐘獎最佳戲劇節目，這次再度執導改編自作家李桐豪同名懸疑推理作品《非殺人小說》，挑戰觀眾的燒腦極限，加上劉冠廷、隋棠領銜演出，成果令人期待。
《此時此刻》由修杰楷聯手《華燈初上》主創團隊製作，劇情描述2020年一場意料之外的疫情，世界被迫停下腳步。疫情限制了人類移動的距離，但在這個當下，卻也面對了許多生命的無常，人們開始重新審視自己和家人、朋友的關係。而新型態的戀愛實境秀節目「噢！新房客」因此誕生。房客名單囊括王淨、朱軒洋、宋芸樺、林柏宏、林哲熹、曾敬驊、郭雪芙、劉俊謙、Lulu、張軒睿、楊銘威、劉品言、修杰楷，10個單元的角色都是一時之選。