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撥補千億防破產？勞動部：避免水位下降、勞保勢必要調整

▲政院通過千億預算撥補勞保、健保與台電。勞動部次長王安邦今（13）日表示，撥補是為了避免勞保基金水位下降，未來在財務狀況一定會調整。（圖／記者李琦瑋攝，2023.01.13）
▲政院通過千億預算撥補勞保、健保與台電。勞動部次長王安邦今（13）日表示，撥補是為了避免勞保基金水位下降，未來在財務狀況一定會調整。（圖／記者李琦瑋攝，2023.01.13）

記者李琦瑋／綜合報導

行政院會通過特別條例草案，其中1000億元預計用於撥補勞保及健保基金財務缺口，同時挹注台電進行電價補貼。勞動部次長王安邦今（13）日表示，勞保分到多少仍需各部會討論，並送立法院審議；政院每年撥補，是避免勞保基金水位再急劇下降，但勞保財務勢必要有所調整。

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行政院院會昨天通過國發會擬具的「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案，其中1000億元將挹注勞健保與台電電價補貼，草案通過後將送立法院審議。

王安邦今天率隊至中油桃園煉油廠進行春安檢查，接受媒體採訪時指出，政院今年本就預訂撥補450億元給勞保基金，昨天通過的1000億元，勞保會分配到多少，還要等行政院邀集部會開會、通過立法院審議後才能確定，但可預見今年挹注勞保金額會高於450億元。

針對勞動部長許銘春日前在立法院備詢時提到，勞保每年至少要撥補千億元以上才有可能不破產。王安邦解釋，這是精算報告的概估，但勞保包括收支及其他投資效益，都是一個概估狀況；之前部長說每年要撥補千億，其實是為了避免勞保基金水位再往下降的一種計算方式。

至於未來每年要撥補多少才夠？王安邦說，都還會有變動，但也坦言，現況勞保基金水位逐步下降，對財務比較不健康，因此在社會有共識的前提下，勞保財務勢必要有調整。

對於啟動勞保年金改革的時機點，王安邦說，現在做法就是用撥補，避免勞保水位急劇下降，這是第一步要做的，接下來就是開展社會對話、工作坊等方式，凝聚社會共識，過去其實勞動部也都在做，未來會持續推動。

至於是不是會破產？王安邦強調，財務出狀況跟破產是兩個不同的概念，這是政府做的保險，「政府不會倒，勞保就不會倒，只要政府還在，這就是保證給付。」

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