詹雅雯PO「雙腿瘀青照」喊無能為力！感嘆：生命還有多長
55歲台語歌后詹雅雯2021年3月宣布罹患帕金森氏症，還因為診斷出腦動脈血管瘤，腦部動刀開手術，更曾被醫師告知「隨時可能往生」，坦言已做好隨時離開的準備，身體狀況讓親友、粉絲相當憂心。她去年12月不想讓自己後悔遺憾，決定趁還有力氣時到日本流浪一個月，怎料今（13）日卻突然曬出「驚悚瘀青照」，感嘆：「對這個身體我已經無能為力」。
娛樂中心／綜合報導
詹雅雯今日在臉書發文並PO出「驚悚瘀青照」，表示在她懂得愛己、想要好好疼惜自己的時候，身體卻已經不能接受這份「愛」了，「美食，想吃但不能吃，因為醫生列出很多食物跟藥物會相互抵觸影響。泡溫泉，想泡但不能泡了，因為藥物關係會導致滿身瘀青。」因為身體的病症和藥物的副作用，都在阻礙她放鬆、享樂、善待自己，讓她頓時有感而發：「忽然間替這個『身體』感到好委屈」。
詹雅雯看著眼前的美景，心卻酸酸的，「關東第一名溫泉鄉草津，眼前的美景，讓我的心空盪盪…對這個身體我已經無能為力，只有哭笑不得的挫折感。」不過她也馬上轉念：「生命還有多長？繼續灰心下去？不！絕不浪費生命…堆個雪人，趕走負能量吧！哈哈哈」。
貼文一出，網友也紛紛留言，替她加油打氣，「雅雯老師我給妳大大的擁抱，平安健康，加油」、「加油，一切平安無事」、「老師，還有很多很多美和愛擁抱著妳喔」、「平安順心，加油」、「加油，祝早日康復」、「沒事的，老師加油，會很平安健康」。（編輯：郭佩蓉）