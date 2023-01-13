IU愛上李鍾碩「熱戀中甜照」公開！幸福模樣彷彿年輕10歲
韓星IU去年底認愛李鍾碩，2人一舉一動備受關注，IU代言的GUCCI BEAUTY合作《Vogue korea》拍攝的畫報今（13日）釋出，拍攝當時她應與李鍾碩交往，照片中的模樣十分甜美可愛，彷彿熱戀中的少女，幸福溢於言表。此外，IU首次主演的大銀幕作品《嬰兒轉運站》，也趁勢宣布將於電視播出。
記者陳雅蘭/綜合報導
影歌視三棲的IU，去年首度擔任電影《嬰兒轉運站》女主角，並與坎城影帝宋康昊、姜棟元、裴斗娜等人合作，IU不計形象飾演未婚媽媽的工作者，與飾演神祕嬰兒仲介人宋康昊、姜棟元的互動演出驚豔觀眾，演技更備受國際賞識，外界十分期待她接下來的大銀幕作品。
IU除了作品成績亮眼，近來最受矚目的，就是認愛交情超過10年的朋友李鍾碩，她在元旦發文後，近日合作時尚品牌的新照片也公開，網友猜測該組照片拍攝時，IU已陷入熱戀中，有了幸福加持，覺得她擦腮紅、齊劉海的造型更加迷人可愛。
《嬰兒轉運站》劇情描述未婚媽媽素英（IU 飾）某天將自己的孩子棄養在嬰兒保護艙，下著暴雨的夜晚，為債務所苦的洗衣店老闆相鉉（宋康昊 飾）與管理嬰兒保護艙的東秀（姜棟元 飾）偷偷帶走保護艙中的嬰兒。沒想到孩子的母親素英得知孩子消失後打算報警，相鉉和東秀表示一切都是為了要幫孩子找到適合成長的家庭才會這麼做，而素英為了替兒子找到新父母，決定和相鉉、東秀同行。而刑警秀珍（裴斗娜 飾）為了搜查找尋關鍵證據，與屬下偷偷跟在其後，6個人將踏上一段出乎意料的旅程。《嬰兒轉運站》14日晚間9點在衛視電影台播出。