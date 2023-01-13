台積電撐盤！台股收漲92點 三大法人買超逾349億元
受到美股激勵，再加上台積電法說會後ADR大漲6%，台北股市今（13）日也開高，盤中一度漲逾230點，來到14962點，挑戰15000點，但隨後漲幅縮小，終場漲92點，收在14824點，漲幅0.6%，成交金額新台幣1819億元。權值王台積電終場漲13.5元，重回500元大關。總計，三大法人買超349.58億元。
記者許家禎／台北報導
美國CPI數字符合市場預期，美股四大指數昨（12）日收紅，受到美股激勵，再加上台積電法說會後ADR大漲6%，使台北股市今日開高，盤中最高漲逾230點，來到14962點，挑戰15000點，可惜後繼稍稍無力，終場漲92點，收在14824點，漲幅0.6%，成交金額新台幣1819億元。
晶圓代工龍頭、權值王台積電終場漲13.5元，重回500元大關，漲幅2.77%，為撐盤要角。同為晶圓代工的聯電漲0.5%，收在45.4元。但世界先進與力積電卻由紅翻黑。其他重要電子股，華碩、英業達相對抗跌走高，漲幅1%以上。
但聯發科也紅翻黑，終場跌2.9%，收在694元。南亞科、和碩、友達、群創、國巨、旺宏都走弱，有的跌幅超過1%。而大立光法說會示警，今慘綠終場跌超過7%，收在2005元，也帶衰其他光學族群，如亞光、玉晶光、今國光跌1到2%。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超306.72億元，投信買超14.65億元，自營商買超（合計）28.21億元，其中自營商（自行買賣）買超6.01億元，自營商（避險）買超22.19億元。