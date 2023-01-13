中市春安勞動突擊檢查　缺失立即裁罰限期改善

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王育敏表示，感謝勞動部啟動春節勞動專案檢查，台中市府非常重視勞工職業工作環境安全，全力配合稽查，今來到世紀樺欣公司實際走訪，查看工廠相關措施，雖然工廠各方面有注意，但實際還有缺失必須改善，代表檢查是有必要的；檢查的目的，是希望輔導並建構一個更安全的工作場域，讓勞工在勞動力、生產力各方面得到保障情況下工作，對於雇主來說也是一件好事。
王育敏呼籲，年關將近，很多歲修及趕工情況，在趕工的過程中，難免增加職災風險，提醒各事業單位對於勞工工作環境安全不能鬆懈，在拼經濟的過程同時顧好安全，大家才可安心過好年。
勞動部政務次長王尚志表示，此次稽查結果，共發現31項缺失及停工2處，包括高度2公尺以上的開口未設置護欄、起重機具的吊鉤未設有防止吊物體脫落的裝置，以及危險性機械未經檢查合格等，對此將依法處以34萬元罰鍰並要求業者立即改善。
王尚志指出，今春安聯合稽查，可發現作業現場存在墜落、化學品危害及吊掛物飛落等職安問題，已要求業者立即改善；另外，正值年終歲修、趕工時期，也盼事業主發揮責任心，協助勞工朋友遵守職安相關規定，保障勞工權益，讓大家都能平安過好年。
勞工局表示，市府在歲末春安期間，將陸續實施3場次職業安全衛生宣導會，針對火災、爆炸高危險場所及職業衛生實施140場次專案檢查、營造業實施60場次專案檢查，並要求事業單位對廠區內危險作業，落實自主管理與檢查機制，盼藉由今日稽查，帶動全市各事業單位重視職安意外防制措施，達到零職災目標。