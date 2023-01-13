地方惡霸潑漆掛冥燈　暴力逼人還未欠債務

中市春安勞動突擊檢查　缺失立即裁罰限期改善

▲台中市政府聯合中央實施歲末春安勞動檢查(圖／中市府提供2023.1.13)
▲台中市政府聯合中央實施歲末春安勞動檢查(圖／中市府提供2023.1.13)

記者柳榮俊/台中報導

台中市政府聯合中央實施歲末春安勞動檢查，副市長王育敏今(13)日與勞動部政務次長王尚志、勞動部職業安全衛生署副署長李柏昌及中市府勞工局長張大春，一同率隊至世紀樺欣風能股份有限公司、天力離岸風電科技股份有限公司及西門子歌美颯台中機艙廠二期新建工程，針對作業場所突擊稽查，此次共發現31項缺失及停工2處，依法裁罰34萬元，並要求業者限期改善。

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王育敏表示，感謝勞動部啟動春節勞動專案檢查，台中市府非常重視勞工職業工作環境安全，全力配合稽查，今來到世紀樺欣公司實際走訪，查看工廠相關措施，雖然工廠各方面有注意，但實際還有缺失必須改善，代表檢查是有必要的；檢查的目的，是希望輔導並建構一個更安全的工作場域，讓勞工在勞動力、生產力各方面得到保障情況下工作，對於雇主來說也是一件好事。


王育敏呼籲，年關將近，很多歲修及趕工情況，在趕工的過程中，難免增加職災風險，提醒各事業單位對於勞工工作環境安全不能鬆懈，在拼經濟的過程同時顧好安全，大家才可安心過好年。


勞動部政務次長王尚志表示，此次稽查結果，共發現31項缺失及停工2處，包括高度2公尺以上的開口未設置護欄、起重機具的吊鉤未設有防止吊物體脫落的裝置，以及危險性機械未經檢查合格等，對此將依法處以34萬元罰鍰並要求業者立即改善。


王尚志指出，今春安聯合稽查，可發現作業現場存在墜落、化學品危害及吊掛物飛落等職安問題，已要求業者立即改善；另外，正值年終歲修、趕工時期，也盼事業主發揮責任心，協助勞工朋友遵守職安相關規定，保障勞工權益，讓大家都能平安過好年。


勞工局表示，市府在歲末春安期間，將陸續實施3場次職業安全衛生宣導會，針對火災、爆炸高危險場所及職業衛生實施140場次專案檢查、營造業實施60場次專案檢查，並要求事業單位對廠區內危險作業，落實自主管理與檢查機制，盼藉由今日稽查，帶動全市各事業單位重視職安意外防制措施，達到零職災目標。

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