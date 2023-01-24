小資族必看！關韶文創理財4招術　31歲坐擁兩房產

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懶人存錢法「班主任盤點4大技巧」
隨著科技的日新月異，現在花錢的方式真的太多了，以前只要不把「紙鈔」帶出門，就能夠克制自己的所有欲望。記得高中時期，我自己發明了「100元減肥法」，每天就只能帶100元出門，吃完就沒了。所以早餐買一份蘿蔔糕，會把第二片留在中午吃，剩下60元就成了晚餐餐費，相當拮据。
但後來發現許多偷吃步的方法，像是超商可以用悠遊卡結帳，有時候不小心太餓了，拿起悠遊卡「嗶一下」就成功結帳。過了十年後的現在，更不用說身上沒錢會怎樣。其實身上沒提款卡，可能要過一個禮拜都行，因為手機能綁定不同的支付，甚至連提款機都可以「指紋辨識」，所以說來方便、要花錢花起來也很容易的。
以前走過店家身上錢不夠，回家就失去了購物衝動，過幾天也懶得再去買了；以前躺在床上懶得去拿信用卡，隔天起床冷靜想想，也沒什麼一定要買的。可是現在，手機隨便用臉書帳號、LINE帳號都能綁定會員，臉部辨識以後就刷卡完成，也真的滿可怕的！
如果你完全沒有消費自制力，但同時又希望能夠存下錢，首先會建議停掉所有信用卡、行動支付。你可能會問我，那回饋怎麼辦？不好意思，你沒有資格擁有回饋！你不如把薪水好好規畫，讓自己想辦法擺脫月光族！
1.信封存錢法
我也曾在網路影片中分享自己用過的「信封存錢法」，假設一個月月薪3萬，入帳後我會領成現金出來，依不同用途分類，例如生活費、租金、旅遊基金、保險費、儲蓄，然後該月份只能動用「生活費」這包零花錢，其他則是按照用途存下。當然，我也會訂下目標犒賞自己，例如旅遊基金只要存到超過5萬，我就會找朋友來一場四天三夜的海外旅行，也慶祝自己又存到了一筆錢，我不會覺得把錢花掉很浪費，反而會覺得「自己真的做到了！」
2.365存錢法
365存錢法也是網路上流傳很久的方法，首先要先自製一張手板或字條，當然也可以找網路上已經做好的公版。一年有365天，每一天可以從身上的零錢，第一天存1元，第二天存2元。但如果你擔心到該年年底壓力太大，我個人是建議可以「跳著選」，就是按照每天的心情，選一格存入金額就對了。 令人驚訝的是，一年如果這樣存下來，可以存下66,795元，所以我會建議大家一年可以存兩張365存錢法，默默地就多了13萬的結餘，真的是一筆很可觀的數字。
3. 52週存錢法
如果你覺得365存錢法太過麻煩，其實52週存錢法比較像是另外一種「方便變形」的方式，把每天要存的錢改成一週一次，一年剛好就是52週，這樣累積下來，也是不少金額哦！ 從第一週開始10元、第二週20元……第52週存下520元。同理，如果怕年底壓力過大，也可以先把表格製圖完成後，每一週「任選」一格完成，並在表格後方寫上完成日期，提醒自己做到了。
4.App記帳理財法
看到這裡，如果你認為這樣的存錢方式「太傳統」，當然也可以讓自己現代化升級，現在有許多APP都有提供記帳、存錢協助。假設你身上每天沒有這麼多零錢可以存入，也可以改成用「網路轉帳」，選用像是KOKO、Richart網路銀行等提供多次免手續費的轉帳功能，讓你輕鬆解決記帳存錢的煩惱。
勤能補窮！「3個步驟」 躺著就讓你薪水變多
我想起小時候去富基漁港吃海鮮的一段小故事，當地不是都會有很多代客料理的餐廳嗎？門口有各式各樣的海鮮，當你選了「一魚三吃」後，店家會問你要分哪幾種料理方式，接著才會開始跟你「報價」，跟你說這樣一魚三吃加上料理費用總共多少錢。
「老闆，這太貴了吧！」
「我們都是固定這樣收費的哦！」
「一魚三吃，還不是只是一條魚？」
「但因為有三種料理方式呀！」
「可是我在台北買也才多少錢！」
「那你回台北吃吧！」老闆接著把魚倒回門口的橘色水桶裡。
這件事情真的讓我至今印象深刻，家人本來想跟店家殺價，結果卻換來一場尷尬。也因為這次經驗，讓我年紀很小就開始有了概念，所有事情都有「成本」，勞力是成本、時間是成本、場地是成本，不可能單單去看一條魚的費用，因為還要加入瓦斯費、材料費，才能讓店家透過代客料理賺到錢。
我開始思考，要如何把自己每個月的薪水最大化，而又可以不知不覺中省下一些煩人的手續費，把每個帳戶的錢都花到效益的最大值。我過去在擔任上班族的日子裡，每個月薪水入帳後，我就會開始一系列的繁雜手續。
1.薪水入帳薪轉戶
因為擁有薪轉戶的優惠，通常每個月享有5次轉帳免手續費（看不同公司和銀行的配合而定），但有時候太快就用完了，所以通常我會一次把薪水轉到KOKO銀行裡，再開始分配薪水。
2.開始轉帳：選擇免手續費的帳戶
KOKO提供了「每月50次跨行轉帳免手續費」、LINE Bank提供了「每月88次跨行轉帳免手續費」，這對許多愛買網拍、愛轉帳的朋友來說真的是一大福音，因為怎麼轉出去都不用花到錢，畢竟每次15元、15元這樣累積下來也是一筆很可觀的數目。
3.按照比例分配：442存錢法
我自己的月薪規畫是遵守442法則：40%生活費、40%儲蓄＋旅行基金、20%理財＋保險，當然還會按照當時規畫不同的需求，再去分配哪一些歸入旅行基金，哪一些當作長期儲蓄。
（1）40%生活費分配：最常使用的帳戶、好提領的帳戶
「生活費」白話說就是「每天生活都會用到的」，所以我會把錢轉去最方便使用的帳戶，像是捷運站就有國泰世華、超商就有中國信託、巷口就有台北富邦，所以可以把這40%放在比較好領出來的地方，省下「跨行提領」的手續費。
另外，這幾年大家使用信用卡的頻率越來越高，很多信用卡都要「綁定自家帳戶」才能有更多刷卡回饋，所以我也建議你，把生活費分散存在「最常用的幾張信用卡」連結的帳戶，才不會忘記準時繳卡費，也能把回饋賺滿！
（2）40%儲蓄分配：活存利息較高、存著就有利息拿
這幾年數位銀行、純網銀相當盛行，有些限制新台幣50萬以下的存款，都能享有年利率1.1%的高活存，所以我會把「儲蓄」存在相對高利息的帳戶裡，像是知名的永豐大戶、台新Richart、聯邦New New Bank、上海商業銀行都有很多優惠。 這些銀行推出網銀時，為了吸引新的客戶，就希望大家都來開戶，給你很高的利息優惠，而且比傳統銀行的定存利息還高，把錢存在這裡，可以說是穩賺不賠！（當然也不會賺太多啦！）
（3）20%理財分配：想辦法用錢去賺錢！
理財方式百百種，像是基金、股票、儲蓄險，每個月建議大家提撥20%當作理財基金。即便只有月薪3萬元，也必須拿出6,000元練習投資，買定期定額的基金、ETF都很可以，反正小錢丟進去也不會大賠錢，相對安全許多。
我認為在理財的這條路上，你必須越早開始越好，「因為你不需要很厲害才能開始，你要開始了才會很厲害！」練習用錢賺錢、練習心痛賠錢的感受，未來才有機會去操作更多槓桿更大的理財工具。
●本文摘自如何出版之《趕走窮人思維，靠自己成為富一代：你阿公都看得懂的理財書！》
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。