短今「純白透視裝」超美現身！女粉也害羞：我擺錯重點了
中信兄弟啦啦隊成員短今，因有173公分的高挑外型，與藏不住的火辣身材，攻佔各大媒體社群，流量密碼名列前茅。今（13）日短今再度出招，穿著一件若隱若現的純白透視服，再度引發討論，就連女粉絲都害羞直呼，「我的重點都在別的地方！」
娛樂中心/綜合報導
短今在社群平台貼文分享近況，「頭髮染了一段時間，褪色後還是好美嗷～喜歡喜歡！」只見短今以一件細肩純白的禮服現身，似乎正在進行拍攝工作，不過，仔細一看，衣服設計暗藏小心機，深V的形式再搭配薄紗布料，讓她的傲人身材若隱若現，甜美之中又帶有一點性感氛圍。
貼文瞬間湧入上萬名網友按讚，特別的是，也出現許多女粉絲害羞留言，「我的重點都在別的地方」、「感覺又要上新聞了」、「是真的好好看！」但也有人發現短今的左手有受傷痕跡，紛紛感到擔心，短今也親切回應：「上次跳舞被鏡面刮傷了！」
事實上，短今過去曾公開擇偶條件，強調身高一定要超過180公分，結果事後卻為她造成困擾，不過，日前她就在YouTuber豹子腿方昶詠的節目上再次強調，除了身高外，個性、脾氣也都要很好，而且還要有儀式感，也很不希望男生會對她搞情緒勒索。（編輯：詹鎰睿）