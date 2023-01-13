全台首家企業取得廢棄食用油處理再利用碳足跡授證

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永瑞公司為國內唯一專門處理廢食用油之處理機構，為落實2050年淨零碳排(Net Zero)與2030年前減碳80%的兩大環境永續發展目標，致力於將所回收之廢食用油處理成為高值化低碳工業用油，實行碳足跡盤查能更明確說明低碳工業用油所產生的碳排放數據，根據查證結果，永瑞公司將廢食用油處理後所產生之每一噸低碳工業用油，碳足跡為2.8 kg CO2e。期盼未來有更多產業改採用以廢食用油所衍生之低碳工業用油作為原料，一起因應綠色永續新時代。永瑞公司積極從廢食用油回收行為及處理流程進行改善，實行碳足跡盤查能更明確說明低碳工業用油產品所產生的碳排放數據，作為未來進行節能減碳參考依據。
永瑞公司董事長林修安表示，感謝台南市政府對於中小企業的幫忙，才能一步步走到今天。這次採用ISO 14067：2018 碳足跡查證標準，依完整性、一致性、準確性、相關性及透明化等原則彙整相關資訊，並詳細規範產品生命週期溫室氣體排放及衝擊評估，由亞瑞仕國際驗證股份有限公司(ARES)進行第三方外部查證確信相關數據及佐證資料，並獲得合理保證等級之查證聲明書。
台南市環保局長侯俊彥表示，因為永瑞公司的鍥而不捨，才有今天的授證儀式。只要是有團膳的地方，如夜市、市場、學校都有機會放置廢棄食用油機台，用舊油換新油創造三贏，政府有責任推動這般優良企業，讓環保永續更加落實。