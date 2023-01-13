黨內「開除」聲浪不斷 王世堅：要我簽不再參選切結書？
「頭號柯黑」民進黨台北市議員王世堅，日前將砲口對準民進黨新竹市前市長林智堅，針對其任內新竹棒球場相關爭議進行批評，不過卻招致黨內基層高喊「退黨、黨紀處分」，與黨內立委高嘉瑜等人都是被基層抨擊的對象之一。對此王世堅今（13）日再度表示，如果開除自己可以讓民進黨在2024大勝的話，就盡管開除吧，「還是要我寫不再參選切結書？寫了就可以了結一切的話那我就寫啊！」
記者丁上程／台北報導
王世堅表示，黨內現在面臨到的問題，在於社會期待民進黨趕快站起來，不要再糾結於林智堅、高虹安的這些議題裡面，「那要怎麼能不糾結？就是要趕快處理掉。」王世堅說，民進黨敗選至今所碰到的問題，到現在都還沒有處理，社會質疑的問題也沒有處理，「選民希望看到的，就是看到民進黨的改革檢討、民進黨的奮起。」
王世堅說，自己就是因為心胸坦蕩、問心無愧，所以才敢站出來說民進黨應該要怎麼樣改革，我希望有誤會的黨員同志們，大家談一談，把意見表達了就好，我希望到此為止，適可而止。」王世堅說，難不成開除他，就可以解決現在黨內所有的問題，或是就能在2024選戰大勝嗎？「如果可以的話就現在開除我吧！」
王世堅強調，近日來也跟許多創黨黨員們通過電話，甚至可以聽到他們在電話中啜泣，但也都表達支持他的立場。「我不可能帶著聲援我的創黨黨員，去跟那些要我下台的黨員們吵架。」王世堅說，自己對政治無所求，如果要他簽不再參選切結書就可以了事，「如果可以，那我寫啊，這樣嗎？」