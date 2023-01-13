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曾國城資優生兒曾惡整老師　當「問題人物」戀情只跟媽說

▲曾國城（左）自爆兒子曾元德（右）曾是班上問題人物。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.01.13）
▲曾國城（左）自爆兒子曾元德（右）曾是班上問題人物。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.01.13）

記者侯家瑜/台北報導

「金鐘主持人」曾國城今（13）日難得攜兒子曾元德露臉做公益，由於活動與「寄養家庭」相關，他認為找兒子當搭檔，才有把愛傳給下一代的意象。而身高183公分的曾元德，和爸爸站在一起幾乎一樣高，遺傳他的幽默感之外，青澀稚嫩的笑容格外靦腆，尤其談到初戀時更顯羞澀，不過曾元德也自爆國小曾是問題人物，過一陣子體會到老師的辛勞後，才逐漸變成熟並悔改。

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▲曾國城（左）和兒子曾元德（右）代言家扶基金會，為寄養家庭做宣傳。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.01.13）
▲曾國城（左）和兒子曾元德（右）代言家扶基金會，為寄養家庭做宣傳。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.01.13）
曾元德今年17歲、就讀高二，未來考大學會考慮電子相關科系，期許能到加拿大留學，曾國城也稱讚兒子在音樂方面有天分，對他進演藝圈的看法，就是「不鼓勵不贊成，但無所謂」，認為要走這行，就要有所表現、有實力， 至於14歲、擅長國標舞的小女兒Lydia，也是抱持相同的態度。

曾國城與兒子偶爾會談心，但交女友的事情，卻是從老婆口中得知，而曾元德表示那已是前年的事情，現在是單身，談到喜歡的類型，他則有一套自己的說詞，「我都看感覺，沒有特定標準，那些標準都是為了拒絕不喜歡的人才會出現的。」也透露前任是氣質型女孩，「與其漂亮不如有氣質，有才華也加分。」

▲曾國城代言家扶基金會，為寄養家庭做宣傳。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.01.13）
▲曾國城分享對兒女進演藝圈看法。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.01.13）
曾元德曾就讀西湖國小，當時接受資優班教育的他，被曾國城爆料在學校是問題人物，而他自己也承認當時在班上會帶頭作亂，甚至會惡整老師，後來是因為老師總是用無奈的眼神看他，才意識到自己的作為，對全班都沒有好處，於是選擇悔改，曾國城則說：「男生小時候一定要皮，有過捉弄、惡作劇的經驗，長大才有成就。」對兒子的未來樂觀其成。


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