高嘉瑜遭黨員當面嗆聲 王世堅心疼：她是善良天真的女孩
民進黨立委高嘉瑜昨（12）日晚間，陪同民進黨主席候選人、副總統賴清德出席「向黨員報告」政見發表會時，遭到台下基層黨員比倒讚、嗆聲「下台」，引發社會各界議論。對此同樣被基層要求開除黨籍的民進黨台北市議員王世堅則為高嘉瑜緩頰，直言高嘉瑜就是一個天真的小女孩，不要再去難為她了。
記者丁上程／台北報導
王世堅表示，他與高嘉瑜在北市議會同事10多年，她就像隻快樂的小鳥一般，「我希望看到的是一個高高興興快快樂樂的高嘉瑜。」王世堅說，希望大家不要再去為難她什麼，畢竟之前已經受過一些風波了，且高嘉瑜在問政上仍舊有她一定的表現，「我們民進黨遇到的問題，不是王世堅，更不是高嘉瑜，我們是點出問題的人，要去處理的是這些問題，不是去處理點出問題的人。」
至於針對部分黨員向賴清德喊話，表示「如果不開除這些砲口對內的，賴清德一上任就處理賴清德」一說，王世堅則表示，過去民進黨在「11寇」時期對黨的建議，就將檢討革新，怎麼現在都不能講了？「是什麼原因，簡單兩個字『派系』，不是嗎？」
王世堅說，自己就是一個沒派系的人，遇到的結果、命運也就都完全不一樣，自己早看清也看開了，「但台灣社會每天都在向前走，民進黨仍舊要趕快跟上，否則就會像國民黨現在被甩在一旁，被台灣放棄掉。」