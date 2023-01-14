新加坡名媛稱丈夫婚後判若兩人　周遊列國、揮別舊愛

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後來，透過朋友介紹，林慧俐認識了在IT界工作的Leslie，儘管他的財富不及林慧俐，兩人仍迅速墜入愛河中，並在幾個月後高調完婚，由於婚禮收到的禮物太豪華，當時被國際媒體爭相報導。沒想到，美好的婚姻只維持2個月便分居，且婚後4個月社群平台上便找不到跟男方合影的照片。去年7月她幫小孩舉辦生日派對，Leslie沒有出席，外界因此推估感情生變，不過林慧俐都沒有正面回應。直到去年12月，林慧俐接受泰國媒體訪問時指出，婚前Leslie溫柔體貼且脾氣很好，婚後卻時常爆粗語罵她，脾氣常常暴走失控，並且不尊重和支持她的個人事業，和婚前判若兩人。由於婚後生活不如意，林慧俐説這段感情加重了她的抑鬱症病情，因此她決定分居。
事實上，近幾個月來，林慧俐都搭乘私人飛機在各國遊玩，調適婚姻失敗的心情。她坦言為了調適抑鬱症而周遊各國，並説：「原以為找到幸福，沒想到原來又被男人利用了我渴望得到愛情的心。」林慧俐補充自己不太喜歡在社群平台上抒發個人情緒，即便精神狀況出了問題，也不希望讓大眾承擔她的負面情緒。有時她會睡在更衣室，試圖平復心情。過去幾個月，她一個人去了杜拜、義大利和法國，期望能用世界美景平復自己的創傷。即便婚姻短暫，林慧俐卻認為分開對兩個人都好，沒必要在不健康的關係裡繼續投注金錢、時間和身心健康。她也覺得過去的感情，讓她從中學習很多，儘管婚姻不順遂而引發酸言酸語，但她認為自己當初可能只是被愛情蒙蔽雙眼，太快便和認識幾個月的對象結婚，如今她認為愛身邊的家人和自己更重要。
現在林慧俐全心發展發展事業，致力推廣自己創辦的醫美診所Illumia Therapeutics和頭皮護理中心Papilla Haircare，同時兼顧生活，事業成就上她如魚得水。即便出生顯赫，但林慧俐沒有止步於此，她在事業上付出許多心力和精神。她期望未來可以把醫美產業拓展到泰國，擴大事業版圖，為自己和小孩的未來打拼。