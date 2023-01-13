月津港燈節1/14開展搶先看「城裡的月光」夢幻照耀鹽水

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於2010年至今的月津港燈節一直是農曆新年期間最美麗的水岸藝術饗宴。今年以「城裡的月光」為主題，集結了超過50組國內外知名藝術家的聲光裝置藝術作品，透過對於古今中外有關月亮的故事與想像，藉著「月」與「樂」的聲光交織，讓人們的目光再度聚焦於這照亮南台灣的鹽水，並以國際級的聲光藝術饗宴照亮後疫情時代的歡樂時光。
燈節藝術燈區以月相名稱規劃有「浪漫蝕月」、「超現實藍月」以及「希望能量新月」等3大子題，在月光下很多事物都變得不一樣，本屆月津港燈節在浪漫的氛圍中充滿奇幻驚喜。竹編大型藝術裝置「無盡光在」，讓人們可以走進光影與樂音的流動之中；水月橋以60多隻燈管小蜘蛛組成的巨型蜘蛛燈光雕塑《Giant Spider》，在燈光循環、明滅中，捕捉到蜘蛛大家族的相遇、追逐等各種奇妙日常；「綁架月亮」將原本高掛天邊的月亮被拉近到水面，重新演繹月亮、太陽、地球三個天體彼此間的現象關係。首度拓展公18-5水域燈區，以黑川互動媒體藝術作品《Tzolk’in Light》呈現立體視覺與聲響，並以馬雅月曆圖形標概念，透過點、線、面在三維空間的展現，喻表銀河之門開啟，宛如月亮一般，在無盡的黑之後，新的光亮正蓄勢待發。
本次開幕活動選定於1月15日(日)晚上6時於月津港水月橋舞台區，規劃透過作品「夜市蜃樓」特殊的結構裝置與燈光設計，融合「身知島製作」的現代舞表演，以燈光變化融合舞蹈演出。另外邀請金曲歌后「艾怡良」搭配展覽主題演唱與「月光」有關的歌曲，以舞蹈、音樂、藝術裝置共同為後疫情的月津港燈節揭開序幕。民眾可以跟著藝術家超然的觀點，得以全新的眼光看待我們生活中的美好事物與不可預期的變化，感受節慶帶給人與人之間珍貴的溫暖。
此外，國立傳統藝術中心首度與各縣市政府的文化節慶合作，把臺灣最獨特的外臺戲文化呈現給大家。首屆成果展演將以「水月劇場」為名，在月津港燈節開幕這天由秀琴歌劇團演出，隨後在2月8日至12日，連續5天，春美歌劇團、明華園黃字、日字、星字戲劇團等知名戲曲團隊，將以精彩好戲點亮燈節，11團、11場野臺好戲，陪民眾從年前熱鬧到年後，在點點燈火中歡度兔年新春。