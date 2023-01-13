通膨放緩　滙豐銀估美國2月最後一次升息、明年Q2降息

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滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲指出，美國升息週期正步向尾聲，滙豐預期聯準會將於2月1日最後一次升息0.5個百分點，然後暫停升息，預料今年內聯邦資金利率將維持在4.875%的高點不變，待美國核心通膨進一步回落，聯準會才會在2024年第2季和第季分別降息0.25個百分點。而美國利率見頂和通膨回落將創造更有利債券市場的投資環境，也支持滙豐在2023年上半年對債券持偏高比重配置，尤其從歷史數據來看，當經濟週期放緩時，股票和債券回報的相關度降低，加強了在全球經濟下行週期中高評級等級債券分散風險的優勢。
范卓雲表示，從週期因素分析，預計全球經濟數據可能會在2023年第2季或第3季前後觸底，但全球經濟放緩仍將是未來幾個月企業盈餘的主要阻力，預計市場共識盈餘預測將進一步下調，並可能在2023年第2季前後見底。為建立可抵禦衰退的股票投資組合，滙豐青睞更具韌性的股市，對美國、亞洲和拉丁美洲股票持偏高比重配置，由於歐元區和英國經濟陷入衰退，因此對歐洲股票持偏低比重配置。而美國經濟成長將繼續低於長期趨勢，2023年成長僅0.8%，2024年為0.7%。
此外，隨着市場對美國利率見頂作部署，美元的上升趨勢已經結束，美元與其他貨幣之間的利差不再擴大，消除了推動美元升值的主要有利因素，滙豐對美元相對歐元和英鎊持中性觀點，看好日圓、新加坡幣和巴西雷亞爾的展望。
滙豐銀行也預測，受益於中國重啟經濟及加速推動支持房地產的寬鬆措施，中國GDP成長將由2022年的3%回升至2023年的5%。范卓雲認為，中國在1月8日起放寬出入境防疫管控，全面結束清零政策，為中港股票市場以致整體亞洲股市帶來另一重大轉捩點。在北亞市場，我們對中國內地和香港股市持偏高比重配置。若參考世界各國重啟經濟的經驗，中國結束清零政策無可避免需要經歷過渡期，今年中國經濟發展將呈先低後高格局。滙豐預測今年第1季中國GDP將陷入-0.5%的收縮，預料第2季中國經濟可在疫後恢復正常和穩成長政策支持下強力反彈至 6.2%成長，預測全年中國GDP成長率將從今年的3%大幅回升至5%。
不僅如此，她也提到，受益於中國經濟復甦、美國利率見頂和美元回軟，滙豐在2023年亞洲市場的前景中看到曙光初現，東盟經濟體受惠於當地經濟持續重啟、供應鏈重新配置和消費開支強勁，東盟經濟穩健成長，是另一項支持亞洲市場的因素，在東盟市場中，對印尼和泰國持偏高比重配置，其盈餘成長動力最為強勁。
滙豐環球私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華也提到，在北亞股市中，南韓和台灣市場因為較受歐美經濟放緩影響，半導體和科技硬體行業不景氣，預料今年上半年仍然維持波動。