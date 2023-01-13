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汪小菲爆主動提分手？張穎穎反開2條件　欲洗白小三罪名

▲有狗仔爆料，汪小菲曾對張穎穎提分手，目前兩人感情生變中。（圖／翻攝張穎穎抖音）
▲有狗仔爆料，汪小菲曾對張穎穎提分手，目前兩人感情生變中。（圖／翻攝張穎穎抖音）

娛樂中心/綜合報導

中國富商汪小菲，日前才剛放話要帶著麻六記員工來台灣過年。但在昨（12）日張蘭的柔情攻勢下，汪小菲卻答應小年夜會陪著媽媽，不過，就有眼尖的網友發現，張穎穎生日當天卻不見汪小菲，反而出現在張蘭直播間，更有狗仔爆料，汪小菲和張穎穎疑似感情生變。

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綜合陸媒報導，昨日正是張穎穎27歲生日，但男友汪小菲卻沒有陪著她去旅遊滑雪，反而與張蘭直播同框，過程中，張蘭就主動邀請汪小菲回來過小年夜，起初汪小菲有些不情願，委婉拒絕，「我想吃吃潮汕火鍋，但是北京應該沒有～」

張蘭一聽馬上回應，「有！你想吃啥我都能給你弄到，只要你回來過小年就行！咱們就吃潮汕火鍋，不吃老北京火鍋了！」汪小菲這才答應，由於大汪之戰爆發至今，汪小菲和張蘭始終都沒有見面，也讓外界推測可能是因為張穎穎的緣故，才讓母子倆關係僵硬，如今聽到兒子願意回來，才讓張蘭罕見露出笑容。

▲12日，汪小菲答應張蘭小年夜一起過。（圖／翻攝微博）
▲12日，汪小菲答應張蘭小年夜一起過。（圖／翻攝微博）
此外，還有狗仔爆料，汪小菲和張穎穎感情疑似生變，除了女方獨自跑去東北滑雪過生日，汪小菲沒有給予表示外，還挖出張穎穎曾在朋友圈PO文寫下難過、負面的語句，狗仔更指稱汪小菲曾想和張穎穎分手，但張穎穎也開出2個條件，幫她澄清不是小三，以及每個月給她幾十萬人民幣的生活費。

至於消息是否屬實？汪小菲未多作回應，只有張穎穎在抖音發文寫下：「從現在起，屏蔽所有不相關的信息，沉靜下來，愛自己做自己。不要東張西望，不要受人影響。大膽往前面走，你的光芒終將被看到。 2023寶貝們，記得愛自己！」引發外界揣測。（編輯：詹鎰睿）

▲▼張穎穎分享滑雪短片，一時失去平衡摔倒。（圖／翻攝自張穎穎抖音）
▲張穎穎分享在東北滑雪的抖音短片。（圖／翻攝自張穎穎抖音）
▲張穎穎今日也在微博寫下心情，似乎意有所指，讓外界相當好奇。（圖／翻攝張穎穎抖音）
▲張穎穎今日也在微博寫下心情，似乎意有所指，讓外界相當好奇。（圖／翻攝張穎穎抖音）

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