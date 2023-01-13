烘焙技能養成班結訓伴手禮義賣 所得捐弱勢學生助學金
台南市政府勞工局職訓就服中心委託中華醫大餐旅管理系承辦的失業者職業訓練烘焙技能養成班，經360小時的密集訓練於今(13)日結訓，台南市政府勞工局長王鑫基、中華醫大副校長洪明權、學務長王素真、民生學院長劉保文、推廣組長林乃馨等人均出席結訓典禮，學員製作50份伴手禮義賣，所得全數捐給學校作為弱勢學生助學金。
記者張振興/台南報導
失業者職業訓練烘焙技能養成班計畫主持人副教授陳南吟表示，為讓學員們專業知識與實務並進，邀請系上老師及資深的業界烘焙老師聯手授課指導，以系上完善的專業硬體設施作為學員技能研習的練習場，讓每位學員在完訓時皆能具備進入職場所需烘焙產品製作能力，順利進入職場就業，未來更將輔導學員參加烘焙食品丙級麵包考照，儲備就業與創業的基礎能量。
學員們經過密集360小時的訓練，結訓典禮暨成果展上製作數十種各式麵包、蛋糕、餅乾、中式點心和組合禮盒，呈現技能學習成果。學員們於結訓前夕動員趕製50份組合式烘焙點心伴手禮義賣，全數所得12,500元在結訓典禮上捐贈給中華醫大作為弱勢學生助學金，由副校長洪明權代表接受。洪副校長代表校方對學員們的義舉表達感謝，也讚揚他們的暖心義舉為弱勢孩子點燃愛與希望。