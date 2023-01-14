北極圈海域驚現台製垃圾　「海廢電視」回台展出警惕世人

今日來講股／台積電下半年復甦　半導體二三線廠商卻有壓

▲有分析師表示，台積電法說會後要注意對半導體產業的影響，龍頭廠可能表現不錯，但二、三線廠商卻可能承壓。（圖／記者許家禎攝）
▲有分析師表示，台積電法說會後要注意對半導體產業的影響，龍頭廠可能表現不錯，但二、三線廠商卻可能承壓。（圖／記者許家禎攝）

記者許家禎／台北報導

台積電2022年第4季歸屬母公司淨利新台幣2959億元，再創新高。去年全年歸屬母公司淨利首度突破1兆元大關，同樣創下新猷，每股純益39.2元。展望今年，預估上半年間觸底、下半年回升，台積電也將優於同業微幅成長。而台積電釋出的訊息如何解讀？有分析師表示，台積電可說是利空出盡，因此周五股價站上500元，不過對於整個半導體產業來說，龍頭廠可能表現不錯，但二、三線廠商卻可能承壓。

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啟發投顧分析師丁彥鈞表示，台積電長期年成長率約15到20%，今年2023年可能會比較差，上半年衰退、下半年重回復甦的軌道，因此全年應該還是會有個位數的成長，所以台積電周五（13日）的股價很強勢，一舉突破500元大關。

丁彥鈞指出，台積電去年第四季的獲利優於逾期，而今年第一季台積電新台幣營收可能季減15%，市場法人已經預期到了，所以對股價不會有太大的衝擊。細看去年第四季營收只有到低標邊緣，但毛利率跟營益率都超乎預期，這代表在高階先進製程的部分，毛利率比較高，因為技術高，對客戶的報價也高，連帶拉抬毛利率，而這樣的現象因為台積電技術領先而可能延續下去，這也是為什麼台積電股價近期強勢的原因之一。

但丁彥鈞提醒得要注意台積電對整個半導體產業鏈的影響，尤其是下游的封測，因為以前成熟製程多在像日月光這樣的公司做封測，但台積電5奈米以下是自己封測，日月光可能有掉單的狀況，未來勢必去搶二線三線廠商的訂單，如京元電、超豐、矽格等。

丁彥鈞指出，所以景氣衰退時，龍頭公司如台積電、日月光可能股價還算強勢，但二、三線廠商訂單可能會被搶走，進而影響股價，也因此聯電、力積電、超豐或矽格的股價表現近期就比較弱。他建議，在台積電法說會後，布局龍頭股比較安全，至於二、三線廠商短期可能就得避開。

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