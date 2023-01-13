藍心湄自備「珍藏10年亮片短洋」 性感力挺閨密陳美鳳
天后陳美鳳在《民視第一發發發》舞蹈PK單元，帶來壓軸「美鳳時代」，與Echo、周定緯超有誠意的MV引起廣大迴響，今（13）日加碼公布「神級天后」到底是誰，在網友千呼萬喚下終於曝光，就是「時尚教母」藍心湄，一起到節目上合體陳美鳳，唱跳《好膽你就來》，讓全場瘋狂尖叫。
記者侯家瑜/綜合報導
藍心湄誠意十足，自備珍藏10多年的亮片短洋裝，與陳美鳳一起穿膝上襪、球鞋以及亮片小熱褲，2人同款不同色外，一起說好要「羽毛」元素，陳美鳳笑說她胸前只裝飾一些羽毛，沒想到藍心湄戴白色羽毛帽子搭配長直髮，超青春少女造型現身，讓陳美鳳感動又驚喜，也豁出去，以「少女裝扮」跟閨密一起表演。
藍心湄幽默表示這次會答應通告，可能是因為當時「喝醉」了，但既然答應來了，在過完天蠍月份時，就會完全戒酒，也感性說道：「開心能參與美鳳時代其中一段演出，我也算是參與陳美鳳人生很多階段，希望觀眾看到我們合體，能回憶年輕時的自己。」
陳美鳳感謝閨密藍心湄力挺，更感謝她「舞步簡化」配合她，還說她根本是「舞神」，在藍媽媽交代下要用力跳，藍心湄還找很多超高難度示範影片，以及很多天馬行空的外景想法，都被陳美鳳一一勸退。