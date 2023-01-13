綠打炒房時力批玩假的　內政部：絕不是打假球

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至於規定施行前已簽訂買賣契約的「買受人」，因在簽約當時尚未定有限制換約轉售規定，且禁止換約對買受人確為重大限制規定，不宜單純僅以行為管制視之。所以基於「法律不溯及既往」及「信賴保護」原則，以及保障財產權法理，本法施行前的契約可再為轉售。但在規定施行後，如因換約轉售而取得預售屋契約的第三人(即新的「買受人」)，仍必須適用不得讓與或轉售的規定。
內政部補充，未來修法上路後，在市場交易時欲接手購買預售屋契約的第三人，勢必將考慮到後續會受到限制換約轉售規定的管制，投資客將卻步不再進場接手，所以不致有續為炒作的疑慮，而是由有真正自住需求的民眾依合理價格接手。但在目前換約轉售限制及預售屋交易轉弱的市況下，提醒民眾如有購買意願時應審慎評估，並為自己爭取更大合理的議價空間。
內政部最後表示，對於這次修法增訂的預售屋換約限制規定，後續將儘速邀集相關機關及公會進行子法研討，其後再報請行政院核定公告施行日期。
另外，對於各界關切這次修法通過的私法人購屋許可制規定，內政部指出，將於近期會同相關部會與中小型建商業者，進行座談並聽取意見，後續在子法擬訂時亦會邀集相關公會進行討論，並且會以子法預告方式，對外徵求各界建議。