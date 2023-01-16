今日來講股／加權指數技術面強　抱股過年選金融、價值股

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啟發投顧分析師丁彥鈞表示，如果只看加權指數技術面，加權指數目前是在半年線、季線與月線之上，如果是這樣的技術線圖，加權指數算是比較強勢。但看到上周四（12日）台積電法說會，周五（13日）股價站上500元，台股當天漲幅大概都是台積電貢獻的，其他個股其實沒有漲太多。
丁彥鈞指出，看看最近一月台股走揚態勢，上漲族群主要是台積電與金融類股，其實中小型個股並沒有上漲，所以他認為短期要抱股過年，應該要選擇基本面好的價值股，因為當沖的熱門股，投機客喜歡短線操作的股票，這些不管是融資還是丙種資金利率都非常高，過年那麼長的一段時間，可能融資的利息還是要照付，因此過年前往往都會有一波融資或丙種資金的賣壓出現。
丁彥鈞表示，過去兩年因為多頭走勢，過年時如果狀況不錯，還可以負擔利息費用，但景氣不好時，股價都不見得可以上漲，更何況還要去支付利息費用，這必定對投資人造成一定的利息壓力，所以他認為如果是當沖客喜歡的標的，或是短線融資水位很高的個股，過年前都應該避開，反而過年前一些價值股，如金融股、台積電，這些非當沖客喜歡操作的個股，過年前的表現就相對比較強勢。
至於近來反彈的原物料類股，丁彥鈞表示比較難評價，如鋼鐵與塑化是之前跌深的，短線上當然有機會反彈，但合理的股價比較難評估，這是因為報價波動比較劇烈的關係，就像油價受國際因素影響大，可能因為產油國的政策或政府官員說了某句話，就影響油價變化，因此這種不是由公司自己控制，而是受大環境影響的風險比較高，尤其過年要抱這麼長一段期間，就比較不建議抱股過年。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。