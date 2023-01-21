兔年3星座工作運大旺！第1名遇到貴人「如神眷顧」

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過去2年在人事與事業上的風波不斷，卻也一直珍惜機遇、努力耕耘的獅子座，更要掌握好2023年的幸運之神降臨，擁有許多嘗試不同領域的機會，或能重譜伯樂與千里馬的最新篇章，頗受賞識和器重。尤其是近年來仍在跌跌撞撞一路學習成長的獅子，請務必保持身心靈最佳狀態，在星光閃耀的同時，若能保有謹言慎行、低調謙遜的氣度，下半年搭配金星長留數月在命宮的亮度，將備受矚目、大放異彩。
巨蟹座在2022年下半年即感受到如神眷顧，展現才華洋溢的不同面向，而斜槓人生也逐漸掌握方向，精湛的表現、令人驚艷；而今年3月之後，逐漸卸下內心的恐懼，將在專業領域中淬鍊得更加卓越純熟；要知道真正的勇敢，是「一邊害怕、卻也一邊前進」，到了下半年，曝光度增加、人氣熱度攀升、身價水漲船高，特別利於業務、行銷、媒體圈的項目；尤其是結識了許多貴人好友、收穫提拔，善緣的連結對事業發展如虎添翼，建立了一席之地，因而地位晉升、聲名大噪。
2023年自3月至6月，陸續有土星、冥王星、木星的移位，政局不穩、民心紛亂是日常。其一具轉化與蛻變能量的冥王星將在3月至6月進入水瓶座，顛覆與影響社會經濟趨勢與個人生活。而代表嚴苛、要求、限制、鍛鍊能量的土星，於3月7日進駐雙魚座長達2年半的影響，將刷新一波世人們對心靈信仰的需求、夢想與現實的釐清、過去與未來的醒覺，嶄新的規範將引領著我們重新導航渴望的人生藍圖，破除迷思和幻覺，讓築夢踏實且不再曇花一現。
然而，今年的水逆總共有4回合，皆位於土象星座的位置；分別是2022年12月逆在摩羯座，4月逆在金牛座，8月逆在處女座，12月再次逆在摩羯且逆回射手座，除了交通、訊息、行程、3C設備故障、重大合作的影響，是否偏離軌跡、或隨業力翻轉而迷惘，全待你如重組強大的信念。