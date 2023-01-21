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兔年3星座工作運大旺！第1名遇到貴人「如神眷顧」

▲星座靈數專家艾莉絲公布工作運勢旺盛的3個星座天蠍座、獅子座、巨蟹座。（圖／翻攝艾莉絲臉書）
▲星座靈數專家艾莉絲公布工作運勢旺盛的3個星座天蠍座、獅子座、巨蟹座。（圖／翻攝艾莉絲臉書）

記者羅凌筠/綜合報導

2023年對12星座而言，上半年即將經歷十分震盪的星象氛圍，幸福的命運劇本掌握在自己手上。星座靈數專家艾莉絲占卜出工作運勢最旺3大星座，第一名巨蟹座名利升等、貴人提攜；第二名獅子座新作登場、名聲遠播；第三名天蠍座職場優化、拓展格局。

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2023的上半年，流年木星加持了天蠍座的職場宮，這對於計畫轉換跑道、另謀發展，或是想要招募優質員工下屬特別擁有好運氣，到了下半年，木星移位至至合作宮位、金星停留在事業宮，與神級的合作夥伴連結，帶領你飛往更高的視野，嘗試更多的可能性、探索更多有別以往的模式，會讓你的格局更平穩、組織更強大！同時，需通過調整與磨合，達成完美共識與夥伴關係；然而，在全力奮戰的同時，家庭關係亦有下一步進展，更要保有健康的身心，避免過勞、影響前行的節奏與績效。

▲星座靈數專家艾莉絲提醒3月開始政局不穩、民心紛亂是日常。（圖／翻攝艾莉絲臉書）
▲星座靈數專家艾莉絲提醒3月開始政局不穩、民心紛亂是日常。（圖／翻攝艾莉絲臉書）
過去2年在人事與事業上的風波不斷，卻也一直珍惜機遇、努力耕耘的獅子座，更要掌握好2023年的幸運之神降臨，擁有許多嘗試不同領域的機會，或能重譜伯樂與千里馬的最新篇章，頗受賞識和器重。尤其是近年來仍在跌跌撞撞一路學習成長的獅子，請務必保持身心靈最佳狀態，在星光閃耀的同時，若能保有謹言慎行、低調謙遜的氣度，下半年搭配金星長留數月在命宮的亮度，將備受矚目、大放異彩。

巨蟹座在2022年下半年即感受到如神眷顧，展現才華洋溢的不同面向，而斜槓人生也逐漸掌握方向，精湛的表現、令人驚艷；而今年3月之後，逐漸卸下內心的恐懼，將在專業領域中淬鍊得更加卓越純熟；要知道真正的勇敢，是「一邊害怕、卻也一邊前進」，到了下半年，曝光度增加、人氣熱度攀升、身價水漲船高，特別利於業務、行銷、媒體圈的項目；尤其是結識了許多貴人好友、收穫提拔，善緣的連結對事業發展如虎添翼，建立了一席之地，因而地位晉升、聲名大噪。

▲星座靈數專家艾莉絲表示4回合的水逆對交通有影響。（圖／翻攝艾莉絲臉書）
▲星座靈數專家艾莉絲表示4回合的水逆對交通有影響。（圖／翻攝艾莉絲臉書）
2023年自3月至6月，陸續有土星、冥王星、木星的移位，政局不穩、民心紛亂是日常。其一具轉化與蛻變能量的冥王星將在3月至6月進入水瓶座，顛覆與影響社會經濟趨勢與個人生活。而代表嚴苛、要求、限制、鍛鍊能量的土星，於3月7日進駐雙魚座長達2年半的影響，將刷新一波世人們對心靈信仰的需求、夢想與現實的釐清、過去與未來的醒覺，嶄新的規範將引領著我們重新導航渴望的人生藍圖，破除迷思和幻覺，讓築夢踏實且不再曇花一現。

然而，今年的水逆總共有4回合，皆位於土象星座的位置；分別是2022年12月逆在摩羯座，4月逆在金牛座，8月逆在處女座，12月再次逆在摩羯且逆回射手座，除了交通、訊息、行程、3C設備故障、重大合作的影響，是否偏離軌跡、或隨業力翻轉而迷惘，全待你如重組強大的信念。

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