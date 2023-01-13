不只千元假鈔！百元玩具鈔也流竄 央行教你3招辨真偽
年關將近，採買年貨等現金交易增加，不僅有假鈔在市面流竄，也傳有不法人士拿百元玩具鈔行騙。對此，中央銀行今（13）日再次提醒民眾，「玩具鈔票」製作相當粗糙，多看一眼就知道，只要照著「看一看」、「摸一摸」、「轉一轉」簡單3原則，就可輕鬆辨別真偽。
記者顏真真／台北報導
對於近來傳出「玩具鈔票」被不法或投機人士利用，當成鈔券行騙，央行今日在官方臉書特別提醒民眾注意，並教導大家3原則辨別真偽鈔。首先，「看一看」，迎光透視可看見鈔券空白處的水印，100元為梅花，1000元為菊花， 再以15度角檢視，鈔券正面右下角花紋圖案會浮現「100」或「1000」面額數字。
之後，再「摸一摸」，以手觸摸鈔券正面數字及文字，可感覺墨紋凸出紙面。最後則是「轉一轉」，輕轉鈔券，正面左下角「100」或「1000」面額數字會出現顏色變化；100元券正面窗式安全線會出現顏色變化，1000元券正面右側條狀箔膜及背面窗式安全線呈現七彩光影變化效果。
央行表示，目前看到的那些「玩具鈔票」沒有一項符合，都很假，不僅只是用影印或列印方式製作，還沒有水印、隱藏字、輕轉不會變色、條狀箔膜無光影變化效果，而且沒有墨紋浮凸的觸感，最重要的是，上面還印著「玩具印製廠」、「魔術印製廠」、「教學印製廠」、「魔術銀行」或「玩具鈔票」等字樣。因此，央行也再次提醒店家及民眾，是不是真鈔，只要「多看一眼」就能知道。