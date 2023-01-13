中職／樂天女孩YURI、筠熹超正！穿和服與球迷共遊Xpark

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- 穿越館內各展區完成集章趣任務卡，挑戰對日本的文化了解有多少。
- 體驗傳統日式祭典遊戲，重溫童樂時光。
- 造訪全新的水豚露天澡堂展區，了解關於柚子湯的秘密。
- 打卡拍照新春限定之巨大企鵝鏡餅，擺出創意pose留下美好回憶。
- 品嘗企鵝咖啡廳新春甜蜜滋味『豆香黑蜜蕨餅拿鐵』，香醇濃郁意猶未盡。
- 完成「賀正月集章趣」，一起成為日本文化通
而將大小兩個圓形的年糕堆疊，上方擺上一顆橙組合成的鏡餅，是獻給年神的供品，大部分會在新年1月11日時進行「開鏡餅」的儀式，象徵著好彩頭、開運之意，作法是以木槌將鏡餅給槌開，各個家庭會大顯身手，創作出不同的年糕料理，像是煮成雜菜湯年糕或是紅豆湯年糕食用。
1/14(六)-2/12(日)活動期間於2F入口處領取「賀正月集章趣」任務卡，在館內共五處的文化補給站認識日本新年元素：「門松」、「鏡餅」、「十二干支」、「初夢」及「初詣」，理解小知識並完成集章後即可至1F出口服務台，兌換Xpark特製日式紅包乙份(內含原創紀念幣，限量6,000份，換完為止)。
- 過年經典小遊戲，滿額加碼抽原創「生物運勢籤」
【加價小遊戲攤位資訊】
活動期間：2023/1/14(六)-2023/2/5(日)，每日上午11點至閉館前一小時(春節營業時間請見官網說明)。
活動規則：加價NTD 100元可體驗【打彈珠】/【自製棉花糖DIY】二選一，同時購買上述兩項內容，免費抽「生物運勢籤」乙次。※詳細活動規則以現場公告為主
- 新朋友＆新展區登場，Xpark再獻新年新氣象
兔年特別企劃，「海兔」在Xpark與你初次見面！居住在淺海的海兔是一種腹足綱軟體動物，屬於海蛞蝓家族中的一份子，樣貌與兔子相似，頭上長有兩對分工明確的觸角，前面一對稍短，專門處理觸覺，後面一對稍長，專門處理嗅覺，觸角的功能有如我們的雙手，用來觸碰及定位食物等，過年期間不妨至3F展區找找他的身影吧！
延續夏天為企鵝特別準備的剉冰禮物，今年春節將在企鵝展區呈現日本過年時必備的「冰雪鏡餅」。利用展區內降下的冰製作出類兩層蛋糕的造型，最上方放的橙(ダイダイ/DAIDAI)在日語中象徵著代代繁榮的寓意，期間內經過企鵝展區，千萬別忘了紀錄下這難得的畫面。
※生物展示時間請見現場公告，配合生物實際狀況將進行內容調整，造成不便敬請見諒。
- 巨大企鵝鏡餅，造型萌Q拍照拍不停
在同一展區內還設有「日本新一代當紅漆藝家—江藤雄造」金魚系列作品展，承襲父親與多位漆藝家的傳統技法，近年來以創新素材、獨到設計，在日本漆藝界成功樹立個人特色，將日本傳統工藝「蒔繪」與「金繼」，以嶄新的面貌呈現在世人眼前。展示作品中出現的金魚有著美好、幸福、富裕等象徵，過年期間不妨來Xpark欣賞，感受彷彿和金魚一同徜徉在水中世界。