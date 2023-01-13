風田睽違3年返鄉「朵拉突爆哭」　背後原因藏洋蔥

風田因疫情關係，已許久未回家，他這次終於要跟隨《食尚玩家 熱血48小時》主持夥伴威廉、朵拉，一起飛到家鄉日本青森。當3人抵達青森後，一轉眼就發現朵拉已淚流滿面，讓這次返鄉的主角風田滿頭問號，開玩笑地問：「關妳屁事？」原來朵拉是為風田的返鄉感動到喜極而泣。
記者侯家瑜/綜合報導
風田邀請威廉、朵拉來到他從小生長的青森住家，路上行經的森林大道美不勝收，當一行人正為此讚嘆不已時，風田突然警告大家：「講話盡量大聲一點別太安靜！不然會有熊出沒，我小時候真的遇過。」嚇壞威廉和朵拉。進入家中，風田的父母親自準備一大桌青森美食來迎接返家的兒子，朵拉受到風田一家累積已久的思念氛圍襲擊，感動到放聲大哭，此刻風田卻在一旁悠哉地喝茶，讓威廉疑惑直呼：「到底是誰回家了？」
為了讓風田在家鄉這段期間能夠更風光，威廉特別拿出特製的頒獎背帶「青森之光風田」，另一面也印上「台灣的超級巨星」，風田見狀激動反應：「你們印錯了啦！這個長音要印直的不是橫的，這樣很像『台灣的義大利麵』有夠丟臉的，誰要背這個啦」，沒想到一個感動的儀式竟然鬧出笑話，風田可是整個旅程都必須背上這條背帶，讓一旁的威廉、朵拉笑到不行。
這回《食尚玩家 熱血48小時》時隔一千多個日子後，陪著風田飛越了2千多公里的距離，回到了家鄉日本青森縣，朵拉表示，雖然畫面感覺很平常，風田媽媽也都很冷靜，但其實只要一有空擋，會發現風田媽媽的目光都離不開兒子，也能感受得到風田是真的很開心。這趟青森返鄉之旅，除了介紹八戶市的美食之外，還有風田的私房玩點以及風田媽媽的口袋名單。