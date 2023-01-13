年節關懷送暖弱勢 　 陳允寶泉捐贈三縣市萬片太陽餅

歲末送暖關懷弱勢，獲十大伴手禮三冠王的陳允寶泉食品，今天發起新春送餅活動，除了捐贈臺中市政府社會局5000片太陽餅，由社會局副局長陳坤皇代表接受，並頒贈感謝狀外，另分贈台北、南投弱勢近5千片，總計近萬片太陽餅，在年節前分送兒少安置機構、課後照顧據點、身障日照和小作所與仁愛之家等，與孩子和長輩分享節慶的喜悅。
記者金武鳯/台中報導
陳副局長表示，感謝善心企業以糕餅傳遞愛與溫暖。去年中秋節，陳允寶泉曾透過議員媒合，捐贈600份月餅禮盒，給臺中市東區、南區與西屯區的弱勢家庭，帶給他們溫暖。今年春節將屆，陳允寶泉再度送來暖心關懷，總共捐贈台北、台中及南投社福團體萬片象徵溫暖的太陽餅，愛心送暖義舉讓人欽佩。
陳允寶泉總經理翁羿琦表示，家族傳承到第五代，一家人秉持「能力往上，物質往下」的理念，認為錢應該花在知識、設備及公益上，積極回饋社會，關心弱勢，不吝付出。「看到孩子們品嘗糕餅時的快樂模樣，內心很歡喜!」這是陳允寶泉發起新春送餅活動的源由，希望孩子們能在三餐溫飽外，也能享受吃餅的歡樂與幸福感。
陳允寶泉今年各捐贈北、中、南三縣市萬片太陽餅，希望弱勢家庭在新春佳節感受到社會的支持與關懷，也祝福受助對象闔家團圓、健康平安。