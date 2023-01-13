好天氣要掰了！週末雨彈來襲轉濕冷 小年夜再一波冷空氣
今（13）日各地溫暖舒適，明（14）日氣溫又略升，南部白天高溫更上看攝氏30度，不過中央氣象局表示，明日鋒面接近，白天起台灣各地就都有降雨機會，晚上過後將北台灣更加明顯，下週日（1/15）一波大陸冷氣團侵襲，北部低溫將下跌至攝氏11至12度，最冷的時間點在下週一和下週二（1/16至1/17）清晨，局部空曠地區可能只有攝氏10度左右的低溫，下週三和下週四（1/18至1/19）略為回暖，小年夜（1/20）又有強度仍需觀察的冷空氣攪局，整體來說春節溫度都較涼，請民眾多加留意。
記者張志浩/綜合報導
中央氣象局預報員張承傳指出，明日受到鋒面接近影響，台灣各地區包括金門、馬祖澎湖都有局部短暫陣雨，晚上開始鋒面通過，北台灣的降雨將更加明顯，下週日開始一直到下週四，降雨逐漸轉往迎風面地區，主要集中在北部、東北部，其它地區為多雲到晴；由於水氣轉乾較慢，下週一中南部山區也有零星飄雨。
溫度部分，明日是近期最溫暖的一天，白天高溫北部攝氏28度、中部攝氏28度、南部上看攝氏30度、東部攝氏27度；低溫北部攝氏18度、中部攝氏18度、南部攝氏21度、東部攝氏20度，提醒民眾須留意早晚較大的溫差，下週大陸冷氣團將影響至下週二，北台灣整天只有攝氏13至15度，低溫攝氏12至13度，空曠地區僅攝氏9至10度；中部白天高溫攝氏22至23度，低溫攝氏12至13度；南部高溫攝氏25至26度，低溫攝氏14至15度。
張承傳說，大陸冷氣團將在下週三開始慢慢減弱，因此下週三和下週四氣溫會略為回升，不過不能高興得太早，因為下週五小年夜將再有一波東北季風和冷空氣侵襲，強度雖然有待觀察，不過氣溫會再往下掉，北部、東半部也將有局部短暫雨，預期該波東北季風增強將持續影響到大年初二（1/23）。