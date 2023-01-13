2023景氣弱、通膨緩、升息入尾聲 資產配置債優於股
美國通膨雖自高峰滑落緩和聯準會急速升息壓力，但2023年景氣陷入衰退的風險也同步升溫，有國外研究機構來台分享2023年全球股債市趨勢展望時表示，美國通膨壓力已顯現緩解跡象，相信這正為聯準會轉向停止升息鋪平道路，而即便美國經濟很可能於今年陷入衰退但程度也將溫和，因為美國就業市場仍然非常強韌，在債券殖利率已顯著攀升至極具吸引力的水準下，看好2023年債優於股的資產配置策略。
記者許家禎／台北報導
富蘭克林坦伯頓投資方案團隊副總裁暨資深投資組合經理唐崢輝（Stephen Tong）指出，過去長期低利環境使得債券投資價值不易顯現，而成長股如FAANG等尖牙股則顯著受惠吸引大量資金，甚至一些沒獲利的公司也受惠低利環境推升股價水漲船高，不過隨著通膨與利率上升此情況已出現反轉，市場重新將關注焦點轉向已經賺錢、有明確營運模式、且有配息的公司。
富蘭克林證券投顧預期，此波通膨與利率恐將維持於高水平一段時間，企業在面臨高融資成本與高投入成本下，恐面臨獲利下修風險，所幸美國企業基本面強韌、資產負債表健康，看好債券可投資機會將優於股票。
富蘭克林收益團隊投資長愛德華．波克表示，著眼於過去一年市場風險增溫，基金快速將股權部位自高於七成減碼至五成以下，預期將朝股四債六比重配置，其中投資級債殖利率具吸引力且風險狀況良好，加上具備風險分散的優勢，將為基金加碼的重心。
就股權部位而言，基金在2022年逐步逢高獲利了結公用事業與醫療股，也同步在市場修正中精選金融、科技與消費性耐久財等價格已經深度修正的標的，保持彈性靈活的操作策略有效降低了投資組合的波動風險、並進一步掌握潛在的獲利與收益機會。
※【NOWnews 今日新聞
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