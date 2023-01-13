解封後最大型外賓訪團　日熊本知事率60人訪高雄

高雄迎來大型外賓訪團！疫情後重啟國際實體交流，熊本縣由蒲島郁夫知事、熊本市大西一史市長共同偕縣市議會議長、產業代表及媒體近60人訪團訪問高雄，於今（13）日拜會高雄市長陳其邁，本次熊本訪團是解封後最大規模訪團，陳其邁強調重啟高雄與熊本的直航為首要工作，而熊本蒲島知事與大西市長也熱烈邀請陳其邁回訪熊本。
記者鄭婷襄／高雄報導
對於不再透過螢幕而是親身面對面互動，陳其邁對熊本訪團蒞臨高雄，表達喜悅與誠摯的歡迎，並感謝日本在台灣疫情嚴峻之際，連續捐贈台灣共420萬劑的疫苗，協助台灣度過難關，熊本縣蒲島知事也總在高雄發生重大事件時即時伸出援手，患難見真情，見證台日之間的友好。
陳其邁更表示，高雄與熊本皆積極推動產業轉型，著重於半導體科技產業鏈發展，尤其台積電將在兩地設廠營運，顯示高雄與熊本將成為台日兩國未來的高科技重鎮。
特別是恢復高雄與熊本的直航，熊本有很多台灣人喜歡的旅遊景點，復航後將會是非常熱門的航班，更能促進高雄與熊本的民間互動。有人說「熊本熊」與「高雄熊」長得的很像，這就象徵高雄跟熊本的情誼就像兄弟一樣，未來能有更綿密合作。
陳其邁此次特別準備由高雄在地藝術家阿卜極創作的書法作品，是以漢字「絆」（日文發音為KIZUNA）為主題匾額，呼應台灣與日本之間、高雄與熊本之間的情感，共盼延續台日友好情誼。