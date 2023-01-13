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宋逸民教會要求刪文？王瑞玲6點再砲：別「逸」起編故事

▲前教友王瑞玲開酸宋逸民，可以直接連絡她本人，不必透過其他人當傳話筒。（圖／翻攝王瑞玲、宋逸民臉書）
▲前教友王瑞玲開酸宋逸民，可以直接連絡她本人，不必透過其他人當傳話筒。（圖／翻攝王瑞玲、宋逸民臉書）

娛樂中心/綜合報導

藝人小甜甜與宋逸民教會「藝起發光」不斷爆發爭議，就連前教友、資深醫藥記者王瑞玲都看不下去，多次PO文質疑宋逸民夫婦是在說謊，怎料，王瑞玲今（13）日再度PO文表示，她一直被藝起發光的教友們要求刪文，讓他非常生氣，呼籲不要「逸起當傳話筒」、不要「逸起編故事」。

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王瑞玲在臉書PO文開砲，「不要可以『逸』起當傳話筒嗎？有什麼事是不能家人們直接坐下來『面對面』說嗎？可以不要再透過挑起事件聲明書、洗白記者會、撇清心情文，甚至用家人們傳話的方式告訴我，你們現在要做什麼？」

王瑞玲強調，她從來沒有封鎖過宋逸民，以及藝起發光教友們的聯絡方式，「牧者夫妻想說什麼，都可以直接連絡到我本人，不要再用家人們對你們的憐憫和信任，一而再、再而三的傳話告訴我，牧者夫妻希望我能刪掉從去年12/24到今年1/9的粉專上的文章，是有事嗎？請問，要我刪文章的理由和原因是什麼？哪一件事是我捏造的？必須刪文？」

▲宋逸民就進近來風波事件公開澄清。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.01.04）
▲王瑞玲強調，她從未攻擊過任何一位基督徒，反稱宋逸民在編故事，還要求她刪文。（圖／記者葉政勳攝影）
王瑞玲指出，她從來沒有攻擊過任何一位基督徒，「那是我們的信仰，但你們的作法卻是不斷讓基督徒們跌倒、再跌倒」，她不解，既然整件事情已進入司法程序，但宋逸民仍在影射、指責他人錯誤等等，反酸「國度事業的牧者你們到底在想什麼？這樣你們跟世俗的人不是一樣嗎？討拍拍、劃清界線。」

王瑞玲無奈，「我曾說過，整件事會發生，不是屬靈家人們出問題，是牧者夫妻家人關係出問題，而衍生出現在一連串的問題，被迫離開國度事業的人，才是『公親便事主』吧！」

文末，王瑞玲呼籲藝起發光的教友與宋逸民夫婦，「不要再關請起來『逸起編故事』好嗎？只有你們說出所有事件的起頭和真相，才能停止所有的事情和酸民的口舌，讓基督徒真正在愛裡合一，我是愛吃又愛美的醫藥美食記者王瑞玲，離開藝起發光的是神，不是人，需要的是重修，不是謊言。」（編輯：詹鎰睿）

▲王瑞玲全文，希望宋逸民把真相一切說清楚。（圖／翻攝王瑞玲臉書）
▲王瑞玲全文，希望宋逸民把真相一切說清楚。（圖／翻攝王瑞玲臉書）

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