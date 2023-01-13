宋逸民教會要求刪文？王瑞玲6點再砲：別「逸」起編故事

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王瑞玲強調，她從來沒有封鎖過宋逸民，以及藝起發光教友們的聯絡方式，「牧者夫妻想說什麼，都可以直接連絡到我本人，不要再用家人們對你們的憐憫和信任，一而再、再而三的傳話告訴我，牧者夫妻希望我能刪掉從去年12/24到今年1/9的粉專上的文章，是有事嗎？請問，要我刪文章的理由和原因是什麼？哪一件事是我捏造的？必須刪文？」
王瑞玲指出，她從來沒有攻擊過任何一位基督徒，「那是我們的信仰，但你們的作法卻是不斷讓基督徒們跌倒、再跌倒」，她不解，既然整件事情已進入司法程序，但宋逸民仍在影射、指責他人錯誤等等，反酸「國度事業的牧者你們到底在想什麼？這樣你們跟世俗的人不是一樣嗎？討拍拍、劃清界線。」
王瑞玲無奈，「我曾說過，整件事會發生，不是屬靈家人們出問題，是牧者夫妻家人關係出問題，而衍生出現在一連串的問題，被迫離開國度事業的人，才是『公親便事主』吧！」
文末，王瑞玲呼籲藝起發光的教友與宋逸民夫婦，「不要再關請起來『逸起編故事』好嗎？只有你們說出所有事件的起頭和真相，才能停止所有的事情和酸民的口舌，讓基督徒真正在愛裡合一，我是愛吃又愛美的醫藥美食記者王瑞玲，離開藝起發光的是神，不是人，需要的是重修，不是謊言。」（編輯：詹鎰睿）