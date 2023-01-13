與蔡英文同一天到新竹基地勞軍 高虹安直呼：真是巧合
蔡英文總統今（13）日上午到新竹空軍基地春節勗勉空軍第2聯隊，新竹市長高虹安也在下午率市府團隊前往新竹空軍基地敬軍，並致贈慰問金，感謝國軍捍衛領土。對於與蔡英文同日到新竹基地敬軍，高虹安稱謂刻意安排，直呼「真的是巧合」。
記者呂炯昌／台北報導
高虹安受訪時表示，春節是許多市民朋友非常期待節日，與家人團圓的日子，但國軍弟兄他們還有保家衛國的任務，有些同仁無法回家團圓，今日代表新竹市45萬市民衛問，也一直感謝他們為國防家全及災害防救，付出相當多的心力，同時也慰問春節時國軍弟兄仍堅守崗位，今天也致贈慰問金來鼓舞更多士氣。
高虹安說，今天是她第一次以市長身份來勞軍，聽到勞軍她以為要準備一首歌，來唱歌給大家聽，後來被阻止，今天沒有機會唱歌，但心意有帶到了，希望春節大家能過個好年，國軍弟兄在堅守崗位也能平安健康。
媒體詢問今天上午總統也來敬軍，是巧合嗎？這樣的安排有什麼特別的意義嗎？高虹安說，這真的是一個巧合，市府已經早安排國軍、警消、清潔隊員等等的慰問，昨天碰巧得知，今天上午蔡英文也來到新竹慰問國軍弟兄，也有考慮同一天會不會打擾國軍弟兄，是否要改時間，但臨時改時間可能會造成更多困擾，所以跟聯隊討論後，照常舉行，所以今天真的是一個巧合。