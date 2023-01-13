男星帶夢想出發！北漂有感　認了「被生活磨掉靈魂」

電音製作人DJ HEAD剛推出第2張唱作專輯《頭頭是道》，今（13）日又推出最新單曲《記憶生花》，並邀來歌手好友No Name與他對唱。《記憶生花》是寫給每個總在遷徙，客居他鄉，以及老是行經半途之人，由於DJ HEAD的工作常常需在世界間飛行，所以這首歌也代表他個人的日常心聲。
記者吳雨婕/綜合報導
《記憶生花》的創作過程來自於有次DJ HEAD開車回老家，突然靈感湧現，他一路用手機隨時錄下旋律，但當時下了大雨，行車視線模糊，DJ HEAD因此開過了頭，錯過家門，發現時只得下交流道回轉，再往北上高速公路。當時DJ HEAD內心有一股聲音，「還是回台北，下次再回家好了？」不過當雨漸漸緩和，內心周折漸漸平靜，DJ HEAD還是直接開回老家了，他在家中感到無比的安適，也趁著靜夜，把自己多年在台北的積結的心情與記憶，都寫進歌裡，完成了《記憶生花》這首歌，不僅抒發自己對家的多重心情，也希望每到過年，返鄉遊子有首主題曲在心中有共鳴。
DJ HEAD《記憶生花》是首難得的返鄉歌，講述出外人為了工作北漂、南漂或旅居海外，回家的心情並不一定總是美麗的，「還記得嗎？當年你帶著夢想出發，卻被生活磨耗掉了靈魂的不少部分。距離你上一次離家，彷彿你完成了什麼，倒也有許多未盡的夢想。」他又表示：「有的人想回家，但卻不愛回家。有的人愛自己的家，但不一定能常常見到家人溫柔的笑顏。回家對每個人而言，都是既輕盈、又沉重的。」