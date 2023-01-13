第三屆風之翼自由車電競賽！週六登場

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賽事總獎金與獎品超過10萬元，菁英男子組總獎金更是高達６萬元，經過全面線上複賽之後，最終決定決賽的最後陣容，決賽集合台灣現役自由車一線高手，其中在男子菁英組競爭更是激烈，幾乎囊括國內電競自由車賽的「台灣自由車電競王」張瀚允與前環台賽國手、「台東戰神」吳之皓和老將黃文忠等7名菁英車手共聚一堂；同時這一屆風之翼自由車電競賽更是獲得許多單車品牌贊助以及共襄盛舉，包括：SHIMANO、Lazer、Red Bull、ELITE、CEMA以及Frontier，贊助獎品更是不手軟，各個組別得獎不只獎金，獎品也是讓人熱血沸騰。
1月14日(六)當天線上還有人氣王大比拚，比賽規則分兩階段，現在就可以投下你覺得哪一位騎帥的選手，第一階段臉書按讚，到WhiizU臉書粉絲專頁，找到各組選手並點進支持的選手照片按讚，第二階段在決賽當天，當天轉播設有投票連結，決賽當天的票數加乘為兩倍，風之翼人氣王得主票數會是兩階段相加總合，現在就可以上WhiizU的臉書專頁投下你認為騎車就是要騎帥的選手，同時當天決賽各組直播也會在留言區抽出留言的獎項，希望大家可以一起為選手們加油。
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１月１４日決賽當天將在臉書粉絲專頁直播，敬請關注。