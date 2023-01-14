過年天象太精彩！最亮彗星、雙星伴月接力爭豔 連假必看
春節假期即將到來，除了人們忙著除舊佈新外，美麗的天象也不放假，包括今年最亮彗星C/2022 E3、雙星伴月、木星合月及水星最佳觀賞時機等天象將接連登場，民眾可趁著連假，好好欣賞大自然的巧妙美景，而台北天文館在春節期間也將正常開館，並提供一系列的有趣活動。
記者張志浩/綜合報導
台北天文館指出，近期天象最先登場的是大年初二（1/23）傍晚的「雙星伴月」，同場還加演「金星合土星」。日落後傍晚18時前後，可在西方天空看見明亮的金星、土星緊緊相依，伴隨著一彎細線般的眉月，初二的新月環抱形成了「地球照」，在暮光中彷若一幅圖畫。不過美景不長，僅持續半小時左右便將沉入西方地平線下。
而最令人期待的，絕對是今年預報最亮的彗星C/2022 E3（ZTF），在1/12通過近日點後，2/1將最接近地球，距離約4190萬公里，之後便快速奔離，大約5萬年後才有機會再見到它。在這顆彗星最接近地球的幾天裡，亮度也將達到最高，預測可能達到5等，也就是肉眼可見的程度，在無光害的環境中配合雙筒望遠鏡，有機會看見彗星絨毛狀的彗髮和淡淡的彗尾。春節期間不妨在午夜後至天亮前這段時間，以北斗七星、北極星為指標來搜尋它的蹤跡。
大年初五（1/26）的木星也不遑多讓，天黑後在西方天空出現「木星合月」，明亮的木星在眉月近旁毫不遜色，反而相互生輝更添一分美感，用雙筒或小型望遠鏡還可以看到環繞木星的四大衛星。大年初六（1/27）黎明前，水星達到全年中日出時仰角最高的18°47’，緊接著在1月30日到達「西大距」。其間幾天都是觀察這顆離日最近行星的難得佳機，可把握清晨6時前後在東南方低空搜尋，不難找到亮度0等閃耀白色光芒的水星。