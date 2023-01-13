2023新北燈會「兔來運轉熊猴森」　大年初五登場

「2023新北燈會」將於1月26日至2月12日在三重新北大都會公園「熊猴森樂園」熱鬧展開，新北市政府今（13）日舉辦宣傳記者會，邀請到參與表演的藝人陳亞蘭化身神秘嘉賓登場，與新北市長侯友宜共同邀請市民朋友來新北燈會賞花燈、看表演。
記者吳嘉億／新北報導
侯友宜受訪時表示，新北市有一個全國最好玩的熊猴森樂園，有將近一百種孩子們最愛玩的溜滑梯、玩具在這個地方，所以每一次都吸引了大朋友、小朋友一起在新北大都會公園嬉戲；這次新北燈會有八大主題燈區、五大展演活動，請到了陳亞蘭來演嘉慶君，讓愛好歌仔戲的人可以分享，還有迎來了日本國際燈會的分享跟參與，強調希望新北燈會每一年都可以辦得非常成功，期待各方面的好朋友，來新北大都會公園，過一個開心、溫馨的元宵節。
民政局長柯慶忠表示，2023新北燈會將於1月26日晚間7點開幕點燈，特別邀請陳亞蘭及高爾宣等重磅藝人輪番演出；其中八大主題燈區，包括「主燈區」整點秀、融入光環境的「迎賓燈區」、以新北意象打造的「育樂後花園」、濃濃年味的「開運萬事屋」、互動的「搗蛋樂園」、偽出國風的「國際燈區」、樂園等級的「花車燈區」及網美拍照熱點的「彩繪燈廊」，每區都相當精彩。
除了燈區及展演活動外，現場並有開運市集，包含文創、傳統美食及胖卡車等；假日另推出原民文化手作體驗，以及在地生產的小農市集；每周六、日及年節期間加更碼自拍相片汽球活動，每日限量150份。相關「2023新北燈會」資訊，可以上新北市政府民政局網站查詢。
今日記者會亮相的「新北好運兔小提燈」，也將在大年初八（1月29日）於新北燈會現場首發，現場還有組裝教學及限量空白小提燈供民眾彩繪；各區公所預計於2月3日、4日多點、多時段方式陸續發放，無法現場領取者，也可於1月29日起，至民政局官網下載小提燈圖檔，依圖示或觀看教學影片，闔家手作共享親子時光。