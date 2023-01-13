《灌籃高手》正妹打鼓火辣片瘋傳！啦啦隊女神一字馬助陣
日本經典動漫《灌籃高手THE FIRST Slam Dunk》電影版，於今（13）日全台正式上映，更掀起許多粉絲的回憶殺。其中一名外型酷炫的鼓手正妹「Roxy楊楊」就特別分享她兩年前的表演影片，不僅透過爵士鼓，完美詮釋《灌籃高手》主題曲，還特別請到4名啦啦隊女神助陣，視覺聽覺雙重饗宴，瞬間引起網友討論，「也太帥了吧！」
娛樂中心/綜合報導
原來這位鼓手正妹楊楊，其實也是一名熱愛舞蹈的啦啦隊女孩，是目前台灣職籃PLG新北國王啦啦隊Queens的成員兼舞蹈總監，多才多藝的她，曾因多部打鼓的影片，再加上性感的火辣身材，吸引大家朝聖追蹤，至今在IG擁有超過10萬名粉絲。
隨著《灌籃高手THE FIRST Slam Dunk》電影版上映，楊楊也特別翻出2021年的表演影片，只見她頂著一頭金髮，眼神銳利，打出《灌籃高手》主題曲《好想大聲說喜歡你》，令人驚豔的是，在到音樂高潮前，4位啦啦隊女孩驚喜現身，配合著節奏齊舞，前空翻、一字馬通通出來，最後楊楊再換上櫻木花道的球衣，來個帥氣Ending。
影片曝光後，網友紛紛大讚，「好帥！感覺很快就會尾牙或春酒被邀請表演了」、「這四位應該是流川楓護衛隊」、「超正的楊」、「才華美眉」、「這真的太帥了。」楊楊也在IG上寫下：「兩年前拍的灌籃高手cover，沒想到最近電影版上了，再po一次，感恩四位晴子幫忙。」（編輯：詹鎰睿）