提前一年從台大退休 柯文哲：覺得留著會給大家造成困擾
台北市前市長、民眾黨主席柯文哲於上個月25日卸任市長一職後，就回到之前任職的台大醫院報到。而在經過約莫三週後，柯文哲今（13）日就在臉書上PO文宣布，正是提前從台大醫院退休。而在院方為他舉辦的退休儀式中，柯文哲也打趣地表示，自己提早一年辦退休，是因為覺得留下來會對大家造成很大的困擾，語畢也讓在場人士大笑不已。
記者丁上程／台北報導
柯文哲在臉書上PO出一段影音，內容是台大醫院為其舉辦的退休儀式。柯文哲在致詞時表示，感謝30年來台大醫院與台大醫學院，給他最好的訓練與教育，讓他無論去哪裡，都有一個很強的抗壓力。不過柯文哲也意有所指表示，自己8年來在北市府每天七點半上班，對他以及在座各位來講都是很簡單的事，「結果（慣例）到市政府去，好像是天方夜譚。」語畢也引起在場些微笑聲。
「我在想這不是很簡單嗎？我在這裡二十幾年來很容易的事情，到外面都很困難。」不過柯文哲也隨即把話題拉回退休一事，並打趣表示自己提早一年辦退休，是因為覺得留下來會對大家造成很大的困擾，語畢也讓在場人士大笑不已。由於提前一年退休，主要原因是為了去準備2024年總統及立委選戰，柯文哲也向在場同仁們喊話「你們就繼續當吃瓜群眾，繼續在電視機前面看我們繼續表演。」再度引發在場人士大笑。
而柯文哲也在影片中用文字表示，長江後浪推前浪，相信新的一代可以表現得比他更好，「所以提前退休，交棒給我的學生。」至於對於下一步，柯文哲則直言，他現在的心情很像1492年的哥倫布，正在航向不可知的世界。