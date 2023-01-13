阿翰驚喜合體羅蘭！嗨喊「帶回家過夜」 網驚：以為蠟像
被譽為日本「第一牛郎」的羅蘭Roland昨（12）日旋風式訪台，宣傳即將推出的線上課程，讓全台婆媽們為之瘋狂。今晚他也在台灣出席活動，與多位台灣藝人合照聊天。對此，YouTuber阿翰也曬出合影，搞笑喊話「決定帶回家過夜！」而且還幽默強調羅蘭「不是蠟像！」
娛樂中心/綜合報導
阿翰稍早在臉書PO出與羅蘭的合照，只見阿翰罕見穿上西裝，站在羅蘭一旁合影，似乎因為羅蘭的關係，連帶提升阿翰的帥氣程度，也讓他興奮喊話：「決定帶回家過夜！」也笑說自己常常扮演的日本女角「澟月」是羅蘭的菜。
大家紛紛留言，「快告訴他新莊的房子比新宿貴」、「房東阿姨快幫羅蘭介紹房子！」、「當月嬌遇到地表最強牛郎，記得煮黑暗料理招待」、「你見到他，跟他說話拍照聊天，已經現省下二十萬了」。
有趣的是，阿翰在文中特別強調：「（羅蘭）不是蠟像！」讓不少人笑到翻掉，「不是蠟像好好笑」、「我以為是吳怡農」、「羅蘭真的好像蠟像假人啊」、「好羨慕啊～羅蘭桑很像蠟像。」另外，藝人Yellow黃宣也曬出羅蘭的合照，直呼：「這世界上只有三種人，羅蘭、我、其他人！」依舊不改垃圾話的性格，非常爆笑。（編輯：詹鎰睿）